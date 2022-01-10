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Начал за здравие: гений из Боснии накрутил топ-игроков в супертурнире в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека
10 января, 19:45
Лучший игрок 2021 года Али Имсирович взобрался на вершину рейтинга Money List 2022 после победы в грандиозном ивенте в казино Venetian

Али Имсирович продолжает покорять крупные покерные турниры / Фото: Twitter Pokergo

В прошлом году австралиец Майкл Аддамо стал самым успешным игроком в покер, выиграв за год 9,4 миллиона долларов. А уже с 1 января 2022-го началась новая гонка за первым местом.

Накануне Рождества лидерство в рейтинге Money List 2022 захватил Пуннат Пансри. Парень из Таиланда выиграл два ивента хайроллеров в казино Venetian (Лас-Вегас), заработав в сумме 250 тысяч долларов.

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Впрочем, уже на следующий день его подвинули с первой позиции. И сделал это лучший игрок прошлого года Али Имсирович. Босниец также принял участие в суперивенте в том же казино, однако, в отличие от Пунната, зашел в турнир хайроллеров за 25 тысяч, а не за 10К.

Али Имсирович – лучший боснийский покерист / Фото: WSOP

Всего на турнир зарегистрировалось 20 покеристов, а призовые полмиллиона разделили всего трое игроков. В битве с Масаши Ойя и Стивеном Грэйди Али сумел триумфовать и поднять 270 тысяч долларов. Японцу досталось 150К, а американцу – 80К.

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Отметим, что за прошлый год Имсирович заработал более 6 миллионов долларов, выиграв 14 крупных ивентов и более 50-ти раз оказавшись в призах. Всего за карьеру балканец заработал 15,3М, что делает его одним из 50-ти самых успешных игроков в истории.