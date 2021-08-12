На Світовій серії покеру будуть діяти жорсткі антиковідні правила через штам "Дельта"

Коронавірус "Дельта" може серйозно втрутитися в проведення Світової серії покеру / Фото: Getty Images, Cardschat

Цієї осені в Лас-Вегасі пройде Світова серія покеру, яка в минулому році не була проведена через пандемію коронавірусу. Захід пройде з 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі.

Правда, і нинішня серія буде істотно відрізнятися від попередніх. Раніше повідомлялося, що через штам "Дельта" покеристів з Європи зобов'яжуть пройти двотижневу ізоляцію в США.

Тепер же з'явилися нові подробиці обмежень на WSOP 2021. Ось їх короткий перелік:

Реклама

організатори змусять гравців регулярно здавати тест на коронавірус

відмова від процедури послужить причиною для недопуску покериста до столу

правило також стосуватиметься і вакцинованих гравців

якщо ж тест на ковід показав позитивний результат під час турніру, гравець моментально з нього вилітає, а бай-ін не повертається

якщо вимушений виліт відбувся вже в призовий зоні, то гроші покеристу будуть виплачені

Крім того, WSOP залишає за собою право усувати від серії і здорових гравців. Причиною цього може послужити тривале спілкування (більше 15 хвилин) з тим, у кого підтвердилося зараження коронавірусом.

Читайте також: Найбільший британський покер-рум не відчиниться через "Дельта"-штамм коронавірусу

Деякі гравці вважають такі правила абсурдом, а інша частина покерного світу закликала допускати на турнір лише вакцинованих учасників. Однак варіант повного скасування WSOP виключається.