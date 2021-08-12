На Мировой серии покера будут действовать жесткие антиковидные правила из-за штамма "Дельта"

Коронавирус "Дельта" может серьезно вмешаться в проведение Мировой серии покера / Фото: Getty Images, Cardschat

Этой осенью в Лас-Вегасе пройдет Мировая серия покера, которая в прошлом году не была проведена из-за пандемии коронавируса. Мероприятие пройдет с 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе.

Правда, и нынешняя серия будет существенно отличаться от прошлых. Ранее сообщалось, что из-за штамма "Дельта" покеристов из Европы обяжут пройти двухнедельную изоляцию в США.

Теперь же появились новые подробности ограничений на WSOP 2021. Вот их краткий перечень:

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организаторы заставят игроков регулярно сдавать тест на коронавирус

отказ от процедуры послужит причиной для недопуска покериста к столу

правило также будет касаться и вакцинированных игроков

если же тест на ковид показал положительный результат во время турнира, игрок моментально с него вылетает, а бай-ин не возвращается

если вынужденный вылет произошел уже в призовой зоне, то деньги покеристу будут выплачены

Кроме того, WSOP оставляет за собой право отстранять от серии и здоровых игроков. Причиной этому может послужить длительное общение (более 15 минут) с тем, у кого подтвердилось заражение коронавирусом.

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Некоторые игроки считают такие правила абсурдом, а другая часть покерного мира призвала допускать на турнир лишь вакцинированных участников. Однако вариант полной отмены WSOP исключается.