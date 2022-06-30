На Хрещатику буде розіграно 2 мільйони! Анонс крутої покерної серії в Києві

SPL Poker Hearts пройде у Києві з 8 по 17 липня / Фото: PokerMatch
Покер України продовжує розвиватися та радувати гравців івентами попри жодні перепони. В липні PokerMatch святкує день народження, на честь якого організовує круті онлайн-турніри із гарантією на 6 мільйонів.
Також в середині місяця за підтримки компанії буде проведена класна серія покеру в офлайні SPL Poker Hearts. З 8 по 17 липня покерний клуб Full House Khreschatyk у центрі Києва проведе сім топ-івентів.
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Загальна гарантія подій становитиме 2 мільйони. Також серія нестиме і благодійну місію. Половину призового фонду турніру Charity Poker Hearts буде відправлено на потреби ЗСУ та людей, які постраждали від російської агресії.
|ДАТИ
|ТУРНІР
|БАЙ-ІН
|ГАРАНТІЯ
|8-10 липня
|Welcome to the Storm Day
|1 000 / 4 000
|315 000
|9-11 липня
|PLO 4-cards Super K.O.
|900 / 3 600
|200 000
|10-12 липня
|Progressive K.O.
|1 200 / 4 800
|300 000
|12 липня
|Charity Poker Hearts
|1 000
|13-16 липня
|Main Event
|500 / 10 000
|600 000
|15-17 липня
|High Roller Event
|600 / 2 500 / 15 000
|500 000
|17 липня
|DeepStack
|500 / 2000
|100 000
Особливу увагу привертають Main Event та турнір хайролерів, які пройдуть 16-17 липня. Гарантія першого турніру становитиме 500 тисяч, а другого – 600К.
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До цих топ-івентів можна буде потрапити і через сателіти на PokerMatch, бай-іни яких стартують лише від 100 гривень. Докладніше з правилами можна ознайомитись на сайті компанії.