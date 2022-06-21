Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚢 Що відбувається на Зміїному 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

PokerMatch святкує 6 років! Круті турніри та акції від покер-руму на честь дня народження

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 червня, 17:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найбільший покер-рум України запрошує любителів покеру яскраво відзначити свято та допомогти країні на гуманітарному фронті
PokerMatch святкує 6 років
PokerMatch святкує 6 років / Фото: PokerMatch

Через місяць PokerMatch відзначить свій день народження. 21 липня найбільшому покер-руму України виповниться шість років!

Компанія відсвяткує цю визначну дату разом зі своїми клієнтами. Круті акції та турніри радуватимуть любителів покеру цілий місяць. Отже, що чекає на гравців в онлайн-румі?

Реклама

Акція на 6 мільйонів. Із 24 червня всі гравці за кеш-столами (ліміт 0,5/1 грн) зможуть отримати частину від призового фонду у 6 млн гривень. Кожен, хто збере сет, фулл-хаус чи каре з 66 на руках, може виграти від 25 до 500 гривень. Акція триватиме до того моменту, поки весь призовий фонд не буде розіграний (або до 25 липня).

Читайте також: PokerMatch презентував діджитал-амбасадора

Фрірол на 60 тисяч. У свій день народження, 21 липня о 19:00, PokerMatch проведе безкоштовний святковий турнір. У ньому серед найкращих гравців буде розіграний солідний призовий фонд – 60К гривень.

Реклама

Турніри Happy Birthday PKO. Протягом усього липня кожну суботу на PokerMatch гравців чекають турніри з Безлімітного Холдему. Їхня загальна гарантія складе 6 мільйонів гривень. Бай-іни варіюватимуться від 650 до 2500 гривень.

ЧАС БАЙ-ІН Гарантія
2 липня, 20:00660 грн1 млн грн
9 липня, 20:001 250 грн1 млн грн
16 липня, 20:00660 грн1 млн грн
23 липня, 20:002 500 грн2 млн грн
30 липня, 20:001 250 грн1 млн грн

При цьому івент із гарантією 2М стане благодійним. Компанія передасть весь рейк (10% від кожного бай-іну) на гуманітарні потреби України у війні з Росією.

Крім того, компанія запроваджує підвищений рейк-бек у день свого народження. Докладніше із заходами, які PokerMatch підготував до свята, можна ознайомитись на сайті руму.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ЧЕРВЕНЬ
Тімоті Адамс
Тімоті Адамс
Джон Еспозіто
Джон Еспозіто
Деніел Колман
Деніел Колман
Джозеф Маккіен
Джозеф Маккіен
Мартін Якобсон
Мартін Якобсон
1 /2
Дні народження червня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
Дивитись весь рейтинг
Опитування

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти