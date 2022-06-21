PokerMatch святкує 6 років! Круті турніри та акції від покер-руму на честь дня народження

Найбільший покер-рум України запрошує любителів покеру яскраво відзначити свято та допомогти країні на гуманітарному фронті

PokerMatch святкує 6 років / Фото: PokerMatch

Через місяць PokerMatch відзначить свій день народження. 21 липня найбільшому покер-руму України виповниться шість років!

Компанія відсвяткує цю визначну дату разом зі своїми клієнтами. Круті акції та турніри радуватимуть любителів покеру цілий місяць. Отже, що чекає на гравців в онлайн-румі?

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Акція на 6 мільйонів. Із 24 червня всі гравці за кеш-столами (ліміт 0,5/1 грн) зможуть отримати частину від призового фонду у 6 млн гривень. Кожен, хто збере сет, фулл-хаус чи каре з 66 на руках, може виграти від 25 до 500 гривень. Акція триватиме до того моменту, поки весь призовий фонд не буде розіграний (або до 25 липня).

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Фрірол на 60 тисяч. У свій день народження, 21 липня о 19:00, PokerMatch проведе безкоштовний святковий турнір. У ньому серед найкращих гравців буде розіграний солідний призовий фонд – 60К гривень.

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Турніри Happy Birthday PKO. Протягом усього липня кожну суботу на PokerMatch гравців чекають турніри з Безлімітного Холдему. Їхня загальна гарантія складе 6 мільйонів гривень. Бай-іни варіюватимуться від 650 до 2500 гривень.

ЧАС БАЙ-ІН Гарантія 2 липня, 20:00 660 грн 1 млн грн 9 липня, 20:00 1 250 грн 1 млн грн 16 липня, 20:00 660 грн 1 млн грн 23 липня, 20:00 2 500 грн 2 млн грн 30 липня, 20:00 1 250 грн 1 млн грн

При цьому івент із гарантією 2М стане благодійним. Компанія передасть весь рейк (10% від кожного бай-іну) на гуманітарні потреби України у війні з Росією.

Крім того, компанія запроваджує підвищений рейк-бек у день свого народження. Докладніше із заходами, які PokerMatch підготував до свята, можна ознайомитись на сайті руму.