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На Крещатике будет разыграно 2 миллиона! Анонс крутой покерной серии в Киеве

Павел Василенко
30 июня, 14:15
C 8 по 17 июля в центре столицы Украины пройдет топовая офлайн-серия SPL Poker Hearts при поддержке PokerMatch

SPL Poker Hearts пройдет в Киеве с 8 по 17 июля / Фото: PokerMatch

Покер Украины продолжает развиваться и радовать игроков ивентами несмотря ни на какие преграды. В июле PokerMatch празднует день рождения, в честь которого организовывает крутые онлайн-турниры с гарантией на 6 миллионов.

Также в середине месяца при поддержке компании будет проведена классная покерная серия в офлайне SPL Poker Hearts. С 8 по 17 июля покерный клуб Full House Khreschatyk в центре Киева проведет семь топ-ивентов.

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Общая гарантия событий составит 2 миллиона. Также серия будет нести и благотворительную миссию. Половина призового фонда турнира Charity Poker Hearts будет отправлена на нужды ВСУ и людям, которые пострадали от российской агрессии.

ДАТЫТУРНИРБАЙ-ИНГАРАНТИЯ
8-10 июляWelcome to the Storm Day1 000 / 4000315 000
9-11 июляPLO 4-cards Super K.O.900 / 3 600200 000
10-12 июляProgressive K.O.1 200 / 4 800300 000
12 июляCharity Poker Hearts1 000
13-16 июляMain Event500 / 10 000600 000
15-17 июляHigh Roller Event600 / 2 500 / 15 000500 000
17 июляDeepStack500 / 2 000100 000

Особое внимание привлекают Main Event и турнир хайроллеров, которые пройдут 16-17 июля. Гарантия первого турнира составит 500 тысяч, а второго – 600К.

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Регистрация в крупнейшем онлайн-руме Украины PokerMatch

В эти топ-ивенты можно будет попасть и через сателлиты на PokerMatch, бай-ины которых стартуют всего от 100 гривен. Подробнее с правилами можно ознакомиться на сайте компании.