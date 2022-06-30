На Крещатике будет разыграно 2 миллиона! Анонс крутой покерной серии в Киеве

SPL Poker Hearts пройдет в Киеве с 8 по 17 июля / Фото: PokerMatch
Покер Украины продолжает развиваться и радовать игроков ивентами несмотря ни на какие преграды. В июле PokerMatch празднует день рождения, в честь которого организовывает крутые онлайн-турниры с гарантией на 6 миллионов.
Также в середине месяца при поддержке компании будет проведена классная покерная серия в офлайне SPL Poker Hearts. С 8 по 17 июля покерный клуб Full House Khreschatyk в центре Киева проведет семь топ-ивентов.
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Общая гарантия событий составит 2 миллиона. Также серия будет нести и благотворительную миссию. Половина призового фонда турнира Charity Poker Hearts будет отправлена на нужды ВСУ и людям, которые пострадали от российской агрессии.
|ДАТЫ
|ТУРНИР
|БАЙ-ИН
|ГАРАНТИЯ
|8-10 июля
|Welcome to the Storm Day
|1 000 / 4000
|315 000
|9-11 июля
|PLO 4-cards Super K.O.
|900 / 3 600
|200 000
|10-12 июля
|Progressive K.O.
|1 200 / 4 800
|300 000
|12 июля
|Charity Poker Hearts
|1 000
|13-16 июля
|Main Event
|500 / 10 000
|600 000
|15-17 июля
|High Roller Event
|600 / 2 500 / 15 000
|500 000
|17 июля
|DeepStack
|500 / 2 000
|100 000
Особое внимание привлекают Main Event и турнир хайроллеров, которые пройдут 16-17 июля. Гарантия первого турнира составит 500 тысяч, а второго – 600К.
Регистрация в крупнейшем онлайн-руме Украины PokerMatch
В эти топ-ивенты можно будет попасть и через сателлиты на PokerMatch, бай-ины которых стартуют всего от 100 гривен. Подробнее с правилами можно ознакомиться на сайте компании.