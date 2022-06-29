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Два миллиона на благотворительность! Как украинские любители покера помогают стране

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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29 июня, 19:02
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PokerMatch продолжает радовать покеристов крутыми турнирами и собирать средства на гуманитарные нужды Украины
PokerMatch продолжает серию турниров Victory Cup
PokerMatch продолжает серию турниров Victory Cup

С марта рум PokerMatch постоянно помогает Украине в войне с Россией. Компания начала проводить благотворительные турниры Victory Cup для сбора гуманитарной помощи нуждающимся.

С июня данные ивенты стали еженедельными. По воскресеньям в течение последнего месяца покер-рум проводил Victory Cup, радуя игроков необходимыми эмоциями и накапливая благотворительный фонд.

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По итогам трех турниров июня PokerMatch отправил 166,9 тысячи гривен на гуманитарную помощь нашей стране. Последний ивент, прошедший 26 июня, и вовсе побил рекорд посещаемости Victory Cup. Аж 918 входов!

Регистрация в крупнейшем онлайн-руме Украины PokerMatch

В призы попали 114 лучших игроков, которые разделили призовой фонд 576К гривен. Триуматором стал пользователь inveb, который в хедз-апе пошел на сделку с соперником todorov_23, выиграв в сумме почти 80 тысяч (с учетом нокаутов).

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Всего же с начала полномасштабного вторжения оккупантов компания и игроки перечислили на благотворительные нужды более двух миллионов гривен и на этом не собираются останавливаться. Уже 3 июля в 20:00 покеристов ждет новый Victory Cup за 550 гривен с гарантией 250К. Присоединяйтесь!

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Стивен Чидвик Стивен Чидвик
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Дэвид Питерс Дэвид Питерс
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