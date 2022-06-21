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PokerMatch празднует 6 лет! Крутые турниры и акции от покер-рума в честь дня рождения

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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21 июня, 17:55
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Крупнейший покер-рум Украины приглашает любителей покера ярко отметить праздник и помочь стране на гуманитарном фронте
PokerMatch празднует 6 лет
PokerMatch празднует 6 лет / Фото: PokerMatch

Уже через месяц PokerMatch отметит свой день рождения. 21 июля крупнейшему покер-руму Украины исполнится целых шесть лет!

Компания отпразднует эту знаменательную дату вместе со своими клиентами. Крутые акции и турниры будут радовать любителей покера целый месяц. Итак, что ждет игроков в онлайн-руме?

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Акция на 6 миллионов. С 24 июня все игроки за кэш-столами (лимит 0,5/1 грн) смогут получить часть от призового фонда в 6 млн гривен. Каждый, кто соберет сет, фулл-хаус или каре с 66 на руках, может выиграть от 25 до 500 гривен. Акция продлится до того момента, пока весь призовой фонд не будет разыгран (или же до 25 июля).

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Фриролл на 60 тысяч. В свой день рождения, 21 июля в 19:00, PokerMatch проведет бесплатный праздничный турнир. В нем среди лучших игроков будет разыгран солидный призовой фонд – 60К гривен.

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Турниры Happy Birthday PKO. В течение всего июля каждую субботу на PokerMatch игроков ждут турниры по Безлимитному Холдему. Их общая гарантия составит 6 миллионов гривен. Бай-ины будут варьироваться от 650 до 2500 гривен.

ВРЕМЯБАЙ-ИНГАРАНТИЯ
2 июля, 20:00660 грн1 млн грн
9 июля, 20:001 250 грн1 млн грн
16 июля, 20:00660 грн1 млн грн
23 июля, 20:002 500 грн2 млн грн
30 июля, 20:001 250 грн1 млн грн

При этом ивент с гарантией 2М станет благотворительным. Компания передаст весь рейк (10% от каждого бай-ина) на гуманитарные нужды Украины в войне с Россией.

Кроме того, компания вводит повышенный рейк-бек в день своего рождения. Подробнее с мероприятиями, которые PokerMatch подготовил к празднику, можно ознакомиться на сайте рума.

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