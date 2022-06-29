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Два мільйони на благодійність! Як українські любителі покеру допомагають країні

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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29 червня, 19:02
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PokerMatch продовжує радувати покеристів крутими турнірами та збирати кошти на гуманітарні потреби України
PokerMatch продовжує серію турнірів Victory Cup
PokerMatch продовжує серію турнірів Victory Cup

З березня рум PokerMatch постійно допомагає Україні у війні з Росією. Компанія почала проводити благодійні турніри Victory Cup для збору гуманітарної допомоги нужденним.

З червня ці івенти стали щотижневими. У неділю протягом останнього місяця покер-рум проводив Victory Cup, радуючи гравців необхідними емоціями та накопичуючи благодійний фонд.

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За підсумками трьох турнірів червня PokerMatch відправив 166,9 тисячі гривень на гуманітарну допомогу нашій країні. Останній івент, що пройшов 26 червня, взагалі побив рекорд відвідуваності Victory Cup. Аж 918 входів!

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У призи потрапили 114 найкращих гравців, які розділили призовий фонд 576К гривень. Тріумфатором став користувач inveb, який у хедз-апі пішов на операцію з суперником todorov_23, вигравши в сумі майже 80 тисяч (з урахуванням нокаутів).

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупантів компанія та гравці перерахували на благодійні потреби понад два мільйони гривень і на цьому не збираються зупинятися. Вже 3 липня о 20:00 на покеристів чекає новий Victory Cup за 550 гривень з гарантією 250К. Приєднуйтесь!

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