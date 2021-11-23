23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
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Минай --
Динамо --
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Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
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Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
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Колос --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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На коні – 65 тисяч! Двоє українців претендують на перемогу у великому онлайн-турнірі

Анатолій Дерека
23 листопада, 15:00
Павло Колінковський та Іван Льохін входять до трійки лідерів Головної події Irish Poker Masters за фінальним столом, де з ними також зіграє і Гліб Тремзін

Павло Колінковський лідирує в Main Event Irish Poker Cup / Фото: Pokeroff

Сьогодні в Лас-Вегасі добігає кінця Світова серія покеру, яка вперше пройшла у "живому" режимі зі старту пандемії коронавірусу При цьому, звичайно, онлайн-покер продовжував жити своїм життям і проводити великі турніри.

Так, один із румів провів велику серію Irish Poker Masters, яка складається із 18-ти турнірів. Стартували вони 5 листопада, а вже завтра закінчиться Головна подія IPM.

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Бай-ін Main Event становив 1100 євро, а всього на турнір зареєструвалося 149 учасників. Учора ж визначився фінальний стіл івенту, куди вийшли одразу двоє українців.

Лідером чіпкаунта є Павло Колінковський, що має стек 127 вб і впевнено випереджає грека Георгіоса Зісімупулоса (95 вб). На третьому місці йде ще один наш представник Іван Льохін (89 вб).

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Гліб Тремзін – експерт PokerMatch / Фото: PokerMatch

Крім того, за фіналку вийшов і експерт PokerMatch Гліб Тремзін, у якого поки що шостий стек (52 бб). Зазначимо, що учасники фінального столу вже гарантували собі щонайменше 6,8 тисяч євро. Переможцю ж дістанеться приз у 65,7 тисячі. При цьому підвищити цю суму можна за допомогою нокаутів суперників.