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Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Игра Новости покера

На кону – 65 тысяч! Двое украинцев претендуют на победу в крупном онлайн-турнире

Анатолий Дерека
23 ноября, 15:00
Павел Колинковский и Иван Лехин входят в тройку лидеров Главного события Irish Poker Masters за финальным столом, где с ними также сыграет и Глеб Тремзин

Павел Колинковский лидирует в Main Event Irish Poker Cup / Фото: Pokeroff

Сегодня в Лас-Вегасе подойдет к концу Мировая серия покера, которая впервые прошла в "живом" режиме со старта пандемии коронавируса. При этом, конечно же, онлайн-покер продолжал жить своей жизнью и проводить крупные турниры.

Так, один из румов провел крупную серию Irish Poker Masters, состоящую из 18-ти турниров. Стартовали они 5 ноября, а уже завтра подойдет к концу Главное событие IPM.

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Бай-ин Main Event составил 1100 евро, а всего на турнир зарегистрировалось 149 участников. Вчера же определился финальный стол ивента, куда вышли сразу двое украинцев.

Лидером чипкаунта является Павел Колинковский, имеющий стек 127 бб и уверенно опережающий грека Георгиоса Зисимопулоса (95 бб). На третьем же месте идет еще один наш представитель Иван Лехин (89 бб).

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Глеб Тремзин – эксперт PokerMatch / Фото: PokerMatch

Кроме того, за финалку вышел и эксперт PokerMatch Глеб Тремзин, у которого пока шестой стек (52 бб). Отметим, что участники финального стола уже гарантировали себе как минимум 6,8 тысячи евро. Победителю же достанется приз в 65,7 тысячи. При этом повысить эту сумму можно также с помощью нокаутов соперников.