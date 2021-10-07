На фільм за біткоіни: найбільша мережа кінотеатрів почала приймати криптовалюту

У кінотеатр АМС можна потрапити за криптовалюту

Криптовалюта продовжує підкорювати світовий фінансовий ринок. Днями повідомлялося про стрімке зростання курсу біткоїну. Тим часом, деякі сфери послуг дозволяють розраховуватися саме криптовалютою.

Так, найбільша мережа кінотеатрів у світі АМС тепер приймає криптовалюту як засіб оплати. Про свій намір здійснити план кілька тижнів тому заявив гендиректор компанії Адам Арон.

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Мережа AMC Theatres приймає в якості оплати Bitcoin і Bitcoin Cash, а також Ethereum, Litecoin і навіть Dogecoin. Якщо курс першого вже перевищив 54 тисячі доларів, то Dogecoin ще не доріс і до одного долара (24 центи).

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AMC налічує майже 8000 кінотеатрів на території США, а також більше трьох тисяч в Європі. Усі транзакції виконуються через гаманець BitPay.

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Відзначимо, що в Україні на початку вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію криптовалюти. Правда, ще не готові всі нормативні акти для повноцінного функціонування ринку. Вони повинні бути створені протягом півроку.