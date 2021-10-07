6 жовтня 21:45
Італія 1
Іспанія 2
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Крипто

На фільм за біткоіни: найбільша мережа кінотеатрів почала приймати криптовалюту

Анатолій Дерека
7 жовтня, 19:30
Мережа кінотеатрів AMC надає можливість оплати своїх послуг за допомогою криптовалюти

У кінотеатр АМС можна потрапити за криптовалюту

Криптовалюта продовжує підкорювати світовий фінансовий ринок. Днями повідомлялося про стрімке зростання курсу біткоїну. Тим часом, деякі сфери послуг дозволяють розраховуватися саме криптовалютою.

Так, найбільша мережа кінотеатрів у світі АМС тепер приймає криптовалюту як засіб оплати. Про свій намір здійснити план кілька тижнів тому заявив гендиректор компанії Адам Арон.

Реклама

Мережа AMC Theatres приймає в якості оплати Bitcoin і Bitcoin Cash, а також Ethereum, Litecoin і навіть Dogecoin. Якщо курс першого вже перевищив 54 тисячі доларів, то Dogecoin ще не доріс і до одного долара (24 центи).

Читайте також: Божевільне піке біткоїну може бути вже в цьому місяці

AMC налічує майже 8000 кінотеатрів на території США, а також більше трьох тисяч в Європі. Усі транзакції виконуються через гаманець BitPay.

Реклама

Відзначимо, що в Україні на початку вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію криптовалюти. Правда, ще не готові всі нормативні акти для повноцінного функціонування ринку. Вони повинні бути створені протягом півроку.

Реклама

Реклама