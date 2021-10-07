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Главная Игра Крипто

На фильм за биткоин: крупнейшая сеть кинотеатров начала принимать криптовалюту

Анатолий Дерека
7 октября, 19:30
Сеть кинозалов AMC предоставляет возможность оплаты своих услуг с помощью криптовалюты

В кинотеатр АМС можно попасть за криптовалюту

Криптовалюта продолжает покорять мировой финансовый рынок. На днях сообщалось о стремительном росте курса биткоина. Тем временем, многие сферы услуг позволяют рассчитываться именно криптовалютой.

Так, крупнейшая сеть кинотеатров в мире АМС теперь принимает криптовалюту в качестве средства оплаты. Об своем намерении осуществить план несколько недель назад заявил гендиректор компании Адам Арон.

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Сеть AMC Theatres принимает в качестве оплаты Bitcoin и Bitcoin Cash, а также Ethereum, Litecoin и даже Dogecoin. Если курс первого уже превысил 54 тысячи долларов, то Dogecoin еще не дорос и до одного доллара (24 цента).

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AMC насчитывает почти 8000 кинотеатров на территории США, а также более трех тысяч в Европе. Все транзакции выполняются через кошелёк BitPay.

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Отметим, что в Украине в начале сентября Верховная Рада приняла законопроект о легализации криптовалюты. Правда, еще не готовы все нормативные акты для полноценного функционирования рынка. Они должны быть созданы в течение полугода.

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