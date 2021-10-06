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Криптовалюта продовжує дике зростання! Біткоїн за годину подорожчав на 4 тисячі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 жовтня, 18:50
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Власники біткоїну розбагатіли сьогодні, проте експерти не надто райдужні у своїх оцінках
Курс біткоіни стрімко зростає
Курс біткоіни стрімко зростає / Фото: Getty Images

Вчора в ході торгів вартість біткоїну на ринку перевищила космічні 50 тисяч доларів. А перед цим найбільший банк США Bank of America охарактеризував криптовалюту як новий клас активів.

Сьогодні ж стався черговий стрибок біткоїну. Всього за годину криптовалюта підвищилася в ціні аж на 4 тисячі і тепер дорівнює 54,2 тисячі доларів! По курсу на українську валюту один біткоін дорівнює 1,4 мільйона гривень.

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У звіті Bank of America відзначають зростання інтересу до криптовалюти на Уолл-стріт попри майнингові обмеження і розслідування Китаю проти найбільших бірж.

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Минулого тижня Китай повністю заборонив обіг біткоїну. Згідно з рішенням центрального банку, торгівлю криптовалютою класифікують як злочин.

На тлі таких обмежень експерти прогнозують божевільне піке біткоїну, яке може статися вже в цьому місяці. Очікується, що криптовалюта подешевшає до 30 тисяч доларів.

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В Україні ж на початку вересня Верховна Рада законопроєкт про легалізацію криптовалюти. У найближчі півроку регулятори ринку активів повинні створити необхідні нормативні акти для повноцінного функціонування.

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