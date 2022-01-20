Може виграти мільйони! Мати шістьох дітей отримала квиток на турнір з покеру

Кейт Ліндсі (ліворуч) допомогла Сарі Еллісон (праворуч) потрапити на крутий турнір з покеру / Фото: Pokeroff

Цього тижня відома покеристка Кейт Ліндсі розіграла на своїй сторінці у Twitter чотири квитки на супертурнір The Venom. Його байін становить 2650 доларів, а гарантія – аж 10 мільйонів.

Ліндсі попросила передплатників проголосувати за чотирьох кандидаток. Переможниця отримала б прямий квиток у турнір, а троє інших учасниць – у сателіт за 109 доларів.

Реклама

Зрештою майже 2/3 передплатників (64%) віддали свої голоси за Сару Еллісон. Дівчина є багатодітною матір'ю із шістьма нащадками. Вона є регуляром МТТ, проте пандемія ковіду сильно вдарила по її родині у фінансовому плані.

Реклама

Тепер участь The Venom дасть Сарі шанс непогано заробити в покер. Крім того, Еллісон отримає можливість провести годинне тренування з відомим хайролером Крісом Мурманом, чоловік Кейт Ліндсі.

Читайте також: Покерист із Таїланду виграв понад 250 тисяч доларів за два дні

Три квитки в сателіт отримали регуляр та стрімерша Камі Чішолм, 50-річна студентка Дебора Ваннесте та учасниця під ніком "iiSnowAngel88i", яка є матір'ю-одиначкою, яка виховує 14-річного сина.

Реклама

До речі, дівчата мають чудовий приклад з Лас-Вегаса. Нещодавно господарка манікюрного салону з Вашингтона зуміла виграти в покер майже мільйон доларів на одному з казино "міста гріхів".