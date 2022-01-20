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Может выиграть миллионы! Мать шестерых детей получила билет на турнир по покеру

Анатолий Дерека
20 января, 17:16
Американская покер-про Кейт Линдси разыграла в Twitter бесплатное участие в ивенте The Venom. Победительницей стала многодетная американка Сара Эллисон

Кейт Линдси (слева) помогла Саре Эллисон (справа) попасть на крутой турнир по покеру / Фото: Pokeroff

На этой неделе известная покеристка Кейт Линдси разыграла на своей странице в Twitter четыре билета на супертурнир The Venom. Его бай-ин составляет 2650 долларов, а гарантия – аж 10 миллионов.

Линдси попросила подписчиков проголосовать за четырех кандидаток. Победительница получила бы прямой билет в турнир, а трое других участниц – в сателлит к нему за 109 долларов.

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В итоге почти 2/3 подписчиков (64%) отдали свои голоса за Сару Эллисон. Девушка является многодетной матью с шестерыми потомками. Она является регуляром МТТ, однако пандемия ковида сильно ударила по ее семье в финансовом плане.

Теперь же участие в The Venom даст Саре шанс неплохо заработать в покер. Кроме того, Эллисон получит возможность провести часовую тренировку с известным хайроллером Крисом Мурманом, мужем Кейт Линдси.

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Три билета в сателлит получили регуляр и стримерша Ками Чишолм, 50-летняя студентка Дебора Ваннесте и участница под ником "iiSnowAngel88i", которая является матерью-одиночкой, которая воспитывает 14-летнего сына.

К слову, у девушек есть прекрасный пример из Лас-Вегаса. Недавно хозяйка маникюрного салона из Вашингтона сумела выиграть в покер почти миллион долларов в одном из казино "города грехов".