"Молоко пахло фекаліями": як мама-героїня намагалася підкорити Лас-Вегас після пологів

Крісті Морено в серпні народила сина Майлза / Фото: Instagram Крісті Морено

Крісті та Ендрю Морено є однією із успішних покерних пар. В кінці серпня сім'я обзавелася сином, якого назвали Майлз.

Відзначимо, що Крісті з чоловіком настільки довго чекали на поповнення в родині, що Ендрю навіть відмовився від гри в покер до народження дитини. Втім, тепер уже Крісті вирішила все ж повернутися за овальний стіл через півтора місяця після пологів.

Реклама

Так, нещодавно американка зіграла в жіночому турнірі WSOP LADIES NLH Championship. На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла про те, як пройшов її перший турнір після вагітності.

"Це був мій день народження і я вирішила, що хочу відсвяткувати цю подію на жіночому турнірі WSOP. Я прийняла душ, змінила спортивні штани на джинсові шорти і вийшла з дому без грудного молока на сорочці. Я прекрасно себе відчувала. Я почула шелест карт, глянула на свою руку і заспокоїлася від звуку фішок, які перемішуються між пальцями. Точно так само, як це було останні 17 років. Приємно було бути стати "старою" мною.

Читайте також: Красуня зі світу покеру вийшла заміж і стане мамою двійнят

Реклама

Але в першу ж перерву замість того, щоб побути з друзями, я кинулася у ванну, щоб спробувати накачати молоко. Пахло воно тухлим стейком і фекаліями. Наступний перерву, я сказала собі "чорт забирай, я ж сиджу в залі". Я накрилася хусткою, але не змогла побачити, що пролила молоко на себе і була вся в ньому. Увечері друг запропонував мені піти з ним на вечерю, але я не змогла. Мені потрібно було знайти час, щоб сісти в машину і нормально зцідити молоко. І, звичайно ж, десь на початку наступного дня я почала сумувати за Майлзом і Ендрю. Я дивилася на нашу бебі-камеру кожен раз, коли Ендрю укладав його спати.

Що стосується покеру, я грала набагато краще, ніж думала. Всі були добрі до мене, а одна дівчина навіть заплатила мені за масаж до дня народження. Але в підсумку мене вибили на останньому рівні перед призовою зоною. Напевно, я вже не повернуся до колишнього стану. Зараз я в насамперед мама, а також гравець в покер з повними грудьми молока, а також людиною, за якого я несу відповідальність і яку я так сильно люблю".

Відзначимо, що через кілька днів Крісті все ж виявилася в призах WSOP. Зайнявши 537 місце на турнірі Double Stack, Морено заробила 1602 долари. Всього ж за свою кар'єру дівчина підняла понад 150 тисяч на покері.