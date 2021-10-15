Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі 👑 Міс Україна-Всесвіт
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Дівич-вечір у Вегасі підійшов до кінця: визначилася чемпіонка жіночого турніру WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
15 жовтня, 20:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лара Айзенберг зуміла виграти золотий браслет в івенті, де в основному грали дівчата
Лара Айзенберг виграла перший браслет WSOP в кар'єрі
Лара Айзенберг виграла перший браслет WSOP в кар'єрі / Фото: WSOP

У ці дні в Лас-Вегасі триває Світова серія покеру, яка стартувала 30 вересня. У казино Rio кращі гравці світу розігрують 88 золотих браслетів в різноманітних івентах.

Сьогодні вночі завершився незвичайний турнір LADIES NLH Championship, в якому участь брали в основному жінки. Організатори хотіли допускати в турнір лише представниць жіночої статі, проте згідно із законом не можуть обмежити доступ до турніру чоловікам.

Реклама

Читайте також: Епатажний Ден Білзерян викликав на бій відомого мільярдера

Тому WSOP вирішили вчинити по-хитрому. Бай-ін в подію склав 10 тисяч доларів, проте всім дівчатам надавалася знижка в 90%. Як підсумок, на івент зареєструвалися 644 особи.

Реклама

Був серед них і чоловік Том Хаммерс, який не дістався до призів і під свист учасниць залишив залу. У підсумку в ITM виявилися 97 гравців, а фінальний стіл тривав чотири години.

Переможницею стала американка Лара Айзенберг. Два роки тому дівчина виграла каблучку WSOPC, а тепер же їй підкорився і браслет. всього ж Лара заробила майже 350 тисяч на покері.

"Моя мрія здійснилась. Я брала участь в цьому турнірі з надією, що може бути коли-небудь я вийду за фінальний стіл і переможу. Це неймовірне відчуття. Турнір був приголомшливим, дуже багато-хто мене підтримував".

Результати фінального столу WSOP # 22 LADIES NLH Championship:

Реклама
  1. Лара Айзенберг – 115,6 тис доларів
  2. Дебора Брук – 75,1 тис доларів
  3. Мікійо Аокі – 50,5 тис доларів
  4. Діана Кулі – 36,2 тис доларів
  5. Джей-Джей Ліу – 26,4 тис доларів
  6. Чінг Лу – 19,6 тис доларів
  7. Марлі Кордейро – 14,7 тис доларів
  8. Черіш Ендрюс – 11,3 тис доларів
  9. Тіффані Лі – 8,8 тис доларів

покерWSOP
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти