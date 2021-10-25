"Молоко пахло фекалиями": как мама-героиня пыталась покорить Лас-Вегас после родов

Кристи Морено в августе родила сына Майлза / Фото: Instagram Кристи Морено

Кристи и Эндрю Морено являются одной из самых звездных покерных пар. В конце августа семья обзавелась сыном, которого назвали Майлз.

Отметим, что Кристи с мужем настолько долго ждали пополнения в семье, что Эндрю даже отказался от игры в покер до рождения ребенка. Впрочем, теперь уже Кристи решила все же вернуться за овальный стол спустя полтора месяца после родов.

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Так, недавно американка сыграла в женском турнире WSOP LADIES NLH Championship. На своей страничке в Instagram Девушка рассказала о том, как прошел ее первый турнир после беременности.

"Это был мой день рождения и я решила, что хочу отпраздновать это событие на женском турнире WSOP. Я приняла душ, сменила спортивные штаны на джинсовые шорты и вышла из дома без грудного молока на рубашке. Я прекрасно себя чувствовала. Я услышала шелест карт, взглянула на свою руку и успокоилась от звука фишек, которые перемешиваются между пальцами. Точно так же, как это было последние 17 лет. Приятно было быть стать "старой" мной.

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Но в первый же перерыв вместо того, чтобы побыть с друзьями, я бросилась в ванную, чтобы попробовать накачать молоко. Пахло оно тухлым стейком и фекалиями. Следующий перерыв, я сказала себе "черт побери, я же сижу в зале". Я накрылась платком, но не смогла увидеть, что пролила молоко на себя и была вся в нем. Вечером друг предложил мне пойти с ним на ужин, но я не смогла. Мне нужно было найти время, чтобы сесть в машину и нормально сцедить молоко. И, конечно же, где-то в начале следующего дня я начала скучать по Майлзу и Эндрю. Я смотрела на нашу бэби-камеру каждый раз, когда Эндрю укладывал его спать.

Что касается покера, я играла намного лучше, чем думала. Все были добры ко мне, а одна девушка даже заплатила мне за массаж ко дню рождения. Но в итоге меня выбили на последнем уровне перед призовой зоной. Наверное, я уже не вернусь к прежнему состоянию. Сейчас я в первую очередь мама, а также игрок в покер с полной грудью молока, а также человеком, за которого я несу ответственность и которого я так сильно люблю".

Отметим, что спустя несколько дней Кристи все же оказалась в призах WSOP. Заняв 537 место на турнире Double Stack, Морено заработала 1602 доллара. Всего же за свою карьеру девушка подняла более 150 тысяч на покере.