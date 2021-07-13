Світова серія покеру в Європі розіграє 15 браслетів – повний розклад турнірів

У листопаді-грудні WSOP Europe проведе 15 турнірів у чеському Розвадові, в ході яких розіграє золоті браслети

/ Фото: Pokernews

В цьому році Світова серія покеру повертається в офлайн-режим після пандемії коронавірусу. У ці дні в липні проходить WSOP Online, а живі турніри намічені на осінь.

З 30 вересня по 17 листопада Світова серія покеру розіграє 88 золотих браслетів в Лас-Вегасі, а відразу після цього відбудеться її європейський аналог – WSOP Europe. Організатори запланували 15 подій з Безлімітного Холдему, Омахи та Short-Deck.

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Івенти пройдуть з 19 листопада по 8 грудня в чеському готелі King's Resort e місті Розвадов. Мінімальний бай-ін складе 350 євро, тоді як вхід на Diamond High Roller складе аж 50К, а на Main Event – 10350 євро. Сумарна гарантія всіх подій складе більше 11 мільйонів євро. За підсумками турнірів організатори роздадуть 15 золотих браслетів.

Нагадаємо, що останнім переможцем Головної події став грек Александрос Колоніас. До слова, у 2012 році до тріумфу на Main Event був близький українець Сергій Баранов, однак в хедз-апі гравець поступився легендарному Філу Хельмуту. Повний розклад турнірів WSOP Europe 2021 виглядає наступним чином:

ДАТА ПОДІЯ БАЙ-ІН ГАРАНТІЯ 19-22 листопада WSOPE 2021 NLHE Opener € 350 € 300 000 20-23 листопада WSOPE Pot Limit Omaha 8-Max € 550 € 200 000 21-25 листопада WSOPE Mini Main Event : € 1 350 € 600 000 24-25 листопада WSOPE Pot Limit Omaha € 2 000 € 200 000 24-30 листопада WSOPE NLH Colossus € 550 € 1 000 000 25 листопада WSOPE NLH Classic Freezeout : € 1 000 € 150 000 25-26 листопада WSOPE PLO / NLH Mixed : € 1 650 € 200 000 26-27 листопада WSOPE Short Deck € 2 500 € 200 000 27-28 листопада WSOPE 5K Pot Limit Omaha € 5 000 € 150 000 29 листопада WSOPE NLH Bounty Hunter € 1 100 € 200 000 29-30 листопада WSOPE NLH Platinum High Roller € 25 000 € 1 000 000 30 листопада WSOPE NLH 6-Max : € 1 650 € 200 000 1-2 грудня WSOPE 8-Game Mix € 2 000 € 150 000 2-3 грудня WSOPE NLH Diamond High Roller € 50 000 € 2 000 000 3-8 грудня WSOP NLH Main Event € 10 350 € 5 000000