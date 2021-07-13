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Світова серія покеру в Європі розіграє 15 браслетів – повний розклад турнірів

13 липня, 17:35

Анатолій Дерека

У листопаді-грудні WSOP Europe проведе 15 турнірів у чеському Розвадові, в ході яких розіграє золоті браслети

/ Фото: Pokernews

В цьому році Світова серія покеру повертається в офлайн-режим після пандемії коронавірусу. У ці дні в липні проходить WSOP Online, а живі турніри намічені на осінь.

З 30 вересня по 17 листопада Світова серія покеру розіграє 88 золотих браслетів в Лас-Вегасі, а відразу після цього відбудеться її європейський аналог – WSOP Europe. Організатори запланували 15 подій з Безлімітного Холдему, Омахи та Short-Deck.

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Івенти пройдуть з 19 листопада по 8 грудня в чеському готелі King's Resort e місті Розвадов. Мінімальний бай-ін складе 350 євро, тоді як вхід на Diamond High Roller складе аж 50К, а на Main Event – 10350 євро. Сумарна гарантія всіх подій складе більше 11 мільйонів євро. За підсумками турнірів організатори роздадуть 15 золотих браслетів.

Нагадаємо, що останнім переможцем Головної події став грек Александрос Колоніас. До слова, у 2012 році до тріумфу на Main Event був близький українець Сергій Баранов, однак в хедз-апі гравець поступився легендарному Філу Хельмуту. Повний розклад турнірів WSOP Europe 2021 виглядає наступним чином:

ДАТАПОДІЯБАЙ-ІНГАРАНТІЯ
19-22 листопадаWSOPE 2021 NLHE Opener€ 350€ 300 000
20-23 листопадаWSOPE Pot Limit Omaha 8-Max€ 550€ 200 000
21-25 листопадаWSOPE Mini Main Event: € 1 350€ 600 000
24-25 листопадаWSOPE Pot Limit Omaha€ 2 000€ 200 000
24-30 листопадаWSOPE NLH Colossus€ 550€ 1 000 000
25 листопадаWSOPE NLH Classic Freezeout: € 1 000€ 150 000
25-26 листопадаWSOPE PLO / NLH Mixed: € 1 650€ 200 000
26-27 листопадаWSOPE Short Deck€ 2 500€ 200 000
27-28 листопадаWSOPE 5K Pot Limit Omaha€ 5 000€ 150 000
29 листопадаWSOPE NLH Bounty Hunter€ 1 100€ 200 000
29-30 листопадаWSOPE NLH Platinum High Roller€ 25 000€ 1 000 000
30 листопадаWSOPE NLH 6-Max: € 1 650€ 200 000
1-2 грудняWSOPE 8-Game Mix€ 2 000€ 150 000
2-3 грудняWSOPE NLH Diamond High Roller€ 50 000€ 2 000 000
3-8 грудняWSOP NLH Main Event€ 10 350€ 5 000000

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Джерело: Pokernews

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