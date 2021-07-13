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Мировая серия покера в Европе разыграет 15 браслетов – полное расписание турниров

13 июля, 17:35

Анатолий Дерека

В ноябре-декабре WSOP Europe проведет 15 турниров в чешском Розвадове, в ходе которых разыграет золотые браслеты

/ Фото: Pokernews

В этом году Мировая серия покера возвращается в офлайн-режим после пандемии коронавируса. В эти дни в июле проходит WSOP Online, а живые турниры намечены на осень.

С 30 сентября по 17 ноября Мировая серия покера разыграет 88 золотых браслетов в Лас-Вегасе, а сразу после этого состоится ее европейский аналог – WSOP Europe. Организаторы запланировали 15 событий по Безлимитному Холдему, Омахе и Short-Deck.

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Ивенты пройдут с 19 ноября по 8 декабря в чешском отеле King's Resort в городе Розвадов. Минимальный бай-ин составит 350 евро, тогда как вход на Diamond High Roller составит аж 50К, а на Main Event – 10350 евро. Суммарная гарантия всех событий составит более 11 миллионов евро. По итогам турниров организаторы раздадут 15 золотых браслетов.

Напомним, что последним победителем Главного события стал грек Александрос Колониас. К слову, в 2012 году к триумфу в Main Event был близок украинец Сергей Баранов, однако в хедз-апе игрок уступил легендарному Филу Хельмуту. Полное расписание турниров WSOP Europe 2021 выглядит следующим образом:

ДАТАСОБЫТИЕБАЙ-ИНГАРАНТИЯ
19-22 ноябряWSOPE 2021 NLHE Opener€350€300 000
20-23 ноябряWSOPE Pot Limit Omaha 8-Max€550€200 000
21-25 ноябряWSOPE Mini Main Event€1 350€600 000
24-25 ноябряWSOPE Pot Limit Omaha€2 000€200 000
24-30 ноябряWSOPE NLH Colossus€550€1 000 000
25 ноябряWSOPE NLH Classic Freezeout€1 000€150 000
25-26 ноябряWSOPE PLO/NLH Mixed€1 650€200 000
26-27 ноябряWSOPE Short Deck€2 500€200 000
27-28 ноябряWSOPE 5K Pot Limit Omaha€5 000€150 000
29 ноябряWSOPE NLH Bounty Hunter€1 100€200 000
29-30 ноябряWSOPE NLH Platinum High Roller€25 000€1 000 000
30 ноябряWSOPE NLH 6-Max€1 650€200 000
1-2 декабряWSOPE 8-Game Mix€2 000€150 000
2-3 декабряWSOPE NLH Diamond High Roller€50 000€2 000 000
3-8 декабряWSOP NLH Main Event€10 350€5 000000

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Источник: Pokernews

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