Мировая серия покера в Европе разыграет 15 браслетов – полное расписание турниров

В ноябре-декабре WSOP Europe проведет 15 турниров в чешском Розвадове, в ходе которых разыграет золотые браслеты

/ Фото: Pokernews

В этом году Мировая серия покера возвращается в офлайн-режим после пандемии коронавируса. В эти дни в июле проходит WSOP Online, а живые турниры намечены на осень.

С 30 сентября по 17 ноября Мировая серия покера разыграет 88 золотых браслетов в Лас-Вегасе, а сразу после этого состоится ее европейский аналог – WSOP Europe. Организаторы запланировали 15 событий по Безлимитному Холдему, Омахе и Short-Deck.

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Ивенты пройдут с 19 ноября по 8 декабря в чешском отеле King's Resort в городе Розвадов. Минимальный бай-ин составит 350 евро, тогда как вход на Diamond High Roller составит аж 50К, а на Main Event – 10350 евро. Суммарная гарантия всех событий составит более 11 миллионов евро. По итогам турниров организаторы раздадут 15 золотых браслетов.

Напомним, что последним победителем Главного события стал грек Александрос Колониас. К слову, в 2012 году к триумфу в Main Event был близок украинец Сергей Баранов, однако в хедз-апе игрок уступил легендарному Филу Хельмуту. Полное расписание турниров WSOP Europe 2021 выглядит следующим образом:

ДАТА СОБЫТИЕ БАЙ-ИН ГАРАНТИЯ 19-22 ноября WSOPE 2021 NLHE Opener €350 €300 000 20-23 ноября WSOPE Pot Limit Omaha 8-Max €550 €200 000 21-25 ноября WSOPE Mini Main Event €1 350 €600 000 24-25 ноября WSOPE Pot Limit Omaha €2 000 €200 000 24-30 ноября WSOPE NLH Colossus €550 €1 000 000 25 ноября WSOPE NLH Classic Freezeout €1 000 €150 000 25-26 ноября WSOPE PLO/NLH Mixed €1 650 €200 000 26-27 ноября WSOPE Short Deck €2 500 €200 000 27-28 ноября WSOPE 5K Pot Limit Omaha €5 000 €150 000 29 ноября WSOPE NLH Bounty Hunter €1 100 €200 000 29-30 ноября WSOPE NLH Platinum High Roller €25 000 €1 000 000 30 ноября WSOPE NLH 6-Max €1 650 €200 000 1-2 декабря WSOPE 8-Game Mix €2 000 €150 000 2-3 декабря WSOPE NLH Diamond High Roller €50 000 €2 000 000 3-8 декабря WSOP NLH Main Event €10 350 €5 000000