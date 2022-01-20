Мир за 2 мільйони! Два бізнесмени розіграли найбільший банк в історії онлайн-покеру

Тоні Джі та Леон Цукерник розіграв 1,8 мільйона доларів у криптовалюті

Великі гроші крутяться не лише в офлайн-покері, а й в інтернет-іграх. У них одним із найкращих гравців є екстенісист Патрік Антоніус.

Саме фіну належить рекорд за найбільший виграний банк в історії онлайн-покеру. За одну роздачу Патрік зумів заробити 1,35 мільйона доларів. Втім, цими днями це досягнення було побито.

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У крипторумі Coin Poker у кеш-грі по Омаху (блайнди 1/2 тисячі доларів) зійшлися засновник руму Антанас Гуога (відомий у покерному світі під ніком Тоні Джі) та Леон Цукерник, ґрунтовно казино King's Resort у Розвадові.

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Ще на префлопі обидва гравці вирішили зіграти по-крупному, виставивши по 906,1К у криптовалюті USDT, яка прив'язана до курсу долара. На стіл лягли J♦️2♥️J♥️2♠️4♦️, а більше опоненти банк і не поповнювали.

Втім, визначити переможця не вийшло, адже відбувся розподіл (А♦️А♣️9♣️6♠️ у Цукерника проти А♥️А♠️9♥️Т♠️ у Гуоги). У результаті банк становив 1,82 мільйона доларів, які порівну дісталися бізнесменам.

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Зазначимо, що відразу після цього Леон Цукерник вирушив до Києва на серію PokerMatch UA Millions. На іменному турнірі Leon's Challenge чех зайняв 13 місце.