Литовський покерист виграв майже півмільйона доларів у криптовалюті

Антанас Гуога непогано виступив у дружніх івентах хайролерів у своєму покер-румі, де призові виплачуються у крипті

Тоні Джі - найкращий покерист з Литви / Фото: Pokernews

Литовець Антанас Гуога на прізвисько Тоні Джі є культовим гравцем не лише для своєї країни, але й для всього світу покеру. За свою кар'єру прибалт виграв майже 9 мільйонів доларів.

Антанас є не лише гравцем у покер, а ще й філантропом, а також підприємцем. Гуога став засновником крипторуму Coin Poker, у якому нещодавно провів кілька дружніх турнірів.

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Тоні Джі продовжує розривати турніри по Short Deck / Фото: Pokernews

Усього було організовано три івенти з бай-інами 5К, 10К та 50К доларів. У них зіграло чимало знаменитостей – Віктор Малиновський, Пол Фуа, Іван Ляу, а також Леон Цукерник, який незабаром приїде до Києва .

Разом зібрався 21 учасник, а найуспішнішим виступив якраз литовець. Потрапивши у призи у двох івентах, Тоні у сумі заробив 455 тисяч доларів. Левова частка призових припала саме на найдорожчий турнір, в якому Гуога тріумфував.

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Кожен турнір тривав не більше двох годин. При цьому всі призові було виплачено у криптовалюті Tether, яка повністю прив'язана до курсу долара.

Призові за $50K Highroller Special:

Тоні Джі – 441,6 тис. доларів Johnthefast – 331,2 тис. доларів gargels13 – 220,8 тис. доларів ennuye – 110,4 тис. доларів

Призові за $10K Highroller Special:

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Віктор Малиновський – 129,6 тис. доларів PudgyPenguin – 77,7 тис. доларів whiplashh – 51,8 тис. доларів

Призові за $5K Highroller Special: