Литовський покерист виграв майже півмільйона доларів у криптовалюті

Литовець Антанас Гуога на прізвисько Тоні Джі є культовим гравцем не лише для своєї країни, але й для всього світу покеру. За свою кар'єру прибалт виграв майже 9 мільйонів доларів.
Антанас є не лише гравцем у покер, а ще й філантропом, а також підприємцем. Гуога став засновником крипторуму Coin Poker, у якому нещодавно провів кілька дружніх турнірів.
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Усього було організовано три івенти з бай-інами 5К, 10К та 50К доларів. У них зіграло чимало знаменитостей – Віктор Малиновський, Пол Фуа, Іван Ляу, а також Леон Цукерник, який незабаром приїде до Києва .
Разом зібрався 21 учасник, а найуспішнішим виступив якраз литовець. Потрапивши у призи у двох івентах, Тоні у сумі заробив 455 тисяч доларів. Левова частка призових припала саме на найдорожчий турнір, в якому Гуога тріумфував.
Кожен турнір тривав не більше двох годин. При цьому всі призові було виплачено у криптовалюті Tether, яка повністю прив'язана до курсу долара.
Призові за $50K Highroller Special:
- Тоні Джі – 441,6 тис. доларів
- Johnthefast – 331,2 тис. доларів
- gargels13 – 220,8 тис. доларів
- ennuye – 110,4 тис. доларів
Призові за $10K Highroller Special:
- Віктор Малиновський – 129,6 тис. доларів
- PudgyPenguin – 77,7 тис. доларів
- whiplashh – 51,8 тис. доларів
Призові за $5K Highroller Special:
- PudgyPenguin – 55,7 тис. доларів
- Valdito – 47,8 тис. доларів
- Johnthefast – 27,8 тис. доларів
- Тоні Джі – 13,9 тис. доларів