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Мир за 2 миллиона! Два бизнесмена разыграли крупнейший банк в истории онлайн-покера

Анатолий Дерека
20 января, 09:05
Леон Цукерник и Тони Джи разыграли 1,8М в онлайн-крипторуме. Этот банк стал крупнейшим в интернет-покере

Тони Джи и Леон Цукерник разыграл 1,8 миллиона долларов в криптовалюте

Крупные деньги крутятся не только в офлайн-покере, но и в интернет-играх. В них одним из лучших игроков является экс-теннисист Патрик Антониус.

Именно финну принадлежит рекорд за самый крупный выигранный банк в истории онлайн-покера. За одну раздачу Патрик сумел заработать 1,35 миллиона долларов. Впрочем, на днях это достижение было побито.

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В крипторуме Coin Poker в кеш-игре по Омахе (блайнды 1/2 тысячи долларов) сошлись основатель рума Антанас Гуога (известный в покерном мире под ником Тони Джи) и Леон Цукерник, основатель казино King's Resort в Розвадове.

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Еще на префлопе оба игрока решили сыграть по-крупному, выставив по 906,1К в криптовалюте USDT, которая привязана к курсу доллара. На стол легли J♦️2♥️J♥️2♠️4♦️, а больше оппоненты банк и не пополняли.

Впрочем, определить победителя не получилось, ведь произошла дележка (А♦️А♣️9♣️6♠️ у Цукерника против А♥️А♠️9♥️Т♠️ у Гуоги). В итоге банк составил 1,82 миллиона долларов, которые поровну достались бизнесменам.

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Отметим, что сразу после этого Леон Цукерник отправился в Киев на серию PokerMatch UA Millions. На именном турнире Leon's Challenge чех занял 13-е место.