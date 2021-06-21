Шлях з тенісу за овальний стіл: як Патрік Антоніус підкорював світ онлайн-покеру

Фінській покерист заробив більше 4 мільйонів в інтернеті, хоча його початкові плани на життя ніяк не були пов'язані з картами

Патрік Антоніус вдало змінив теніс на покер / Фото: Instagram Патріка Антоніуса

Вчора Патрік Антоніус зумів здобути впевнену перемогу над Дагом Полком у WPT Heads Up Championship. Однак якщо згадати історію одного з найкращих покеристів у світі, за овальним столом його могло і не бути.

Уродженець Фінляндії спочатку планував стати тенісистом, проте серйозна травма спини завадила йому почати професійну кар'єру з ракеткою в руках. Попрацювавши деякий час моделлю, Патрік сів за покерний стіл завдяки своїм друзям, які познайомили його з картковим світом.

Першим великим турніром, який Антоніус зумів виграти, стала Головна подія Європейського покерного туру (EPT) у 2005 році. Найбільші призові підкорили Патріку три роки тому, коли він виграв більше 3 мільйонів за друге місце на івенті Super High Roller Bowl China.

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Втім, найголосніше Антоніус заявив про себе в інтернеті. Саме в онлайні фін побив рекорд по найбільшому виграному банку. На турнірі з Омахи гравець виграв за роздачу 1,35 мільйона доларів, зібравши дві пари королів і "п'ятірок" (КК-55).

Крім того, Патрік також взяв участь в найбільшому банку в історії програми Poker After Dark (561,8 тисячі доларів). Однак цього разу він виявився переможеним. Зібравши сет з "десяток", Фінській гравець поступився Тому Двану, у якого була та ж комбінація, але з королів.

До слова, з тим же Дваном Антоніус побився об заклад, що обіграє його за 50 тисяч роздач, маючи фору в бай-іні (півмільйона проти півтора з боку Тома). Втім, обіцяну кількість рук пара так і не зіграла. Дван і Антоніус відіграли майже 40 тисяч роздач і відчутна перевага була на боці Тома (близько 2 мільйонів доларів).