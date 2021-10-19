Магістр Каліфорнійського університету обставив Негреану в гонитві за покерною вершиною

Джим Коллопі - щасливий володар браслету Світової серії покеру / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі триває Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їхалися в казино Rio, щоб розіграти 88 золотих браслетів.

Вчора вночі завершився вже третій івент зі змішаних дисциплін H.O.R.S.E. Перші два подібних турніри виграли Джессі Кляйн та Ентоні Зінно.

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На звітний турнір зареєструвалося 282 гравці, які внесли по три тисячі доларів бай-іну. В призи увійшли 43 покеристи, а у фіналку пробилися такі відомі профі як Даніель Негреану, Елі Елезра та Марія Хо.

Втім, всі вони не змогли нав'язати конкуренцію Джиму Коллопі. Останнім часом хлопець не так багато уваги приділяв покеру, оскільки захищав дисертацію з політичної економіки в Каліфорнійському університеті Сан-Дієго.

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32-річний житель Вашингтона завоював свій другий браслет в кар'єрі. Втім, перший тріумф був регіональним – на WSOP Asia-Pacific у 2013 році. Рік по тому Джиму судилося стати раннер-апом на Світовій серії покеру також в івенті H.O.R.S.E.

"Вигравати турнір набагато приємніше, ніж займати друге місце. Можна сказати, що мені повернулося за той турнір в 2014 році".

Результати фінального столу WSOP # 32 H.O.R.S.E :

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