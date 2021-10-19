Обдурив Хельмута і уникнув правосуддя: відомий шахрай виграв браслет WSOP

Колишній працівник Twitch Скотт Болл тріумфував на Світовій серії покеру через рік після гучного скандалу

Скотт Болл - володар браслета WSOP / Фото: WSOP

У ці дні в Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їхалися в казино Rio, щоб розіграти 88 золотих браслетів.

Днями завершився 25-ий івент WSOP 6-Handed NLH, в який було виконано 578 входів. Кожен учасник вніс по 5 тисяч доларів, а тріумфатором турніру став американець Скотт Болл.

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Хлопець відомий тим, що був працівником Twitch і свого часу створив там поява "Покер". Однак найголосніше ім'я Скотта прозвучало в минулому році, коли гравця звинуватили в шахрайстві.

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Про це розповів відомий покерист Майк Матусов. За його даними, Болл розкрутив самого Філа Хельмута на інвестиції в приватні кеш-гри. В результаті виявилося, що Скотт в результаті розвів PokerBrat на 1,8 мільйона доларів, програвши частину грошей в покер.

Наслідків для горе-організатора не було, адже Хельмут не став подавати на Болла в суд, а той спокійно продовжив грати на високих лімітах. І ось тепер Скотт дістався до свого першого браслета WSOP, піднявши понад 500 тисяч доларів.

"Я не можу пояснити те, що трапилося. Минулий рік вийшов для мене дуже складним, але я вийшов з нього з великим бажанням довести собі, що я можу грати, причому добре. Цей турнір – один з найскладніших на серії. Щоб бути до нього готовим, я багато грав 6-макс онлайн і навчався до WSOP. Але якби не люди, які мене оточують, мені нічого не вдалося б навіть з усіма зусиллями. Я знайшов тих, кого можу назвати своїми справжніми друзями, саме в минулому рік. Вони всі підтримували мене сьогодні в казино. Приголомшливі хлопці, я дуже їм вдячний! "

Результати фінального столу WSOP # 25 6-Handed NLH :

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