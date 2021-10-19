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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
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Магистр Калифорнийского университета обставил Негреану в погоне за покерной вершиной

Анатолий Дерека
19 октября, 19:20
Еще недавно Джим Коллопи защитил диссертацию по политэкономии, а теперь уже является двухкратным обладателем браслетов WSOP

Джим Коллопи - счастливый обладатель браслета Мировой серии покера / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера. Лучшие игроки мира съехались в казино Rio, чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

Вчера ночью завершился уже третий ивент по смешанным дисциплинам H.O.R.S.E. Первые два подобных турнира выиграли Джесси Кляйн и Энтони Зинно.

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На отчетный турнир зарегистрировалось 282 игрока, которые внесли по 3 тысячи долларов бай-ина. В призы вошли 43 покериста, а в финалку пробились такие известные профи как Даниэль Негреану, Эли Элезра и Мария Хо.

Впрочем, все они не смогли навязать конкуренцию Джиму Коллопи. В последнее время парень не так много внимания уделял покеру, поскольку защищал диссертацию по политической экономике в Калифорнийском университете Сан-Диего.

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32-летний житель Вашингтона завоевал свой второй браслет в карьере. Впрочем, первый триумф был региональным – на WSOP Asia-Pacific в 2013 году. Год спустя Джиму судилось стать раннер-апом на Мировой серии покера также в ивенте H.O.R.S.E.

"Выигрывать турнир гораздо приятнее, чем занимать второе место. Можно сказать, что мне вернулось за тот турнир в 2014 году".

Результаты финального стола WSOP #32 H.O.R.S.E :

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  1. Джим Коллопи – 173,8 тыс долларов
  2. Ахмед Мохамед – 107,4 тыс долларов
  3. Гиль Парамиджит – 75,3 тыс долларов
  4. Эли Элезра – 53,9 тыс долларов
  5. Мария Хо – 39,4 тыс долларов
  6. Майкл Триветт – 29,4 тыс долларов
  7. Чингай Пан – 22,4 тыс долларов
  8. Даниэль Негреану – 17,5 тыс долларов
  9. Дэвид Уильямс – 13,9 тыс долларов

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