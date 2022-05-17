Найкращий покерист України вирушить до Лас-Вегасу для гуманітарної допомоги Україні

Євген Качалов відвідає Світову серію покеру / Фото: PokerMatch

Вже за два тижні в Лас-Вегасі стартує нова Світова серія покеру. Організатори WSOP з 31 травня до 16 липня проведуть аж 89 івентів, у яких розіграють золоті браслети.

Українські покеристи не так часто досягають успіху на WSOP, проте цього року ситуація може покращитись. Стало відомо, що відвідати головну серію світу покеру планує Євген Качалов – найуспішніший гравець в історії України.

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Амбасадор PokerMatch поставив перед собою головну гуманітарну мету – розповісти покерному світу про війну в Україні та допомогти своїми призовими нашій країні. Євген планує сконцентрувати свою увагу на лімітних іграх.

"Для мене дуже важливо розповісти покеристам з усього світу про війну в Україні. Про те, як постраждали від неї мирні жителі. Зробити все, щоб проти війни виступили якнайбільше відомих у покерному ком'юніті людей. Вірю, що зможу показати на WSOP гарну гру та допомогти Україні".

Частину бай-інів Качалова буде оплачено найбільшим румом України PokerMatch. Більше того, свою частку від призових компанія повністю надішле на благодійність.

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Зазначимо, що Євген уже вигравав браслет WSOP у 2011 році, ставши переможцем турніру з семикарткового Стаду. За кар'єру в живих івентах покерист зумів заробити майже 9,5 мільйона доларів.