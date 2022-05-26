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Швейцария --
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Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
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Лучший покерист Украины отправится в Лас-Вегас для гуманитарной помощи Украине

Анатолий Дерека
26 мая, 15:16
Амбассадор PokerMatch Евгений Качалов выступит на главной покерной серии мира с благотворительной миссией, а наш рум его в этом поддержит

Евгений Качалов посетит Мировую серию покера / Фото: PokerMatch

Уже в следующий вторник в Лас-Вегасе стартует новая Мировая серия покера. Организаторы WSOP с 31 мая по 16 июля проведут аж 89 ивентов, в которых разыграют золотые браслеты.

Украинские покеристы не так часто добиваются успеха на WSOP, однако в этом году ситуация может улучшиться. Стало известно, что посетить главную покерную серию мира планирует Евгений Качалов – самый успешный игрок в истории Украины.

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Амбассадор PokerMatch поставил перед собой главную гуманитарную цель – рассказать покерному миру о войне в Украине и помочь своими призовыми нашей стране. Евгений планирует сконцентрировать свое внимание на лимитных играх.

"Для меня очень важно рассказать покеристам со всего мира о войне в Украине. О том, как пострадали от нее мирные жители. Сделать все, чтобы против войны выступили как можно больше известных в покерном комьюнити людей. Верю, что смогу показать на WSOP хорошую игру и помочь Украине".

Часть бай-инов Качалова будет оплачена крупнейшим румом Украины PokerMatch. Более того, свою долю от призовых компания полностью отправит на благотворительность.

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Отметим, что Евгений уже выигрывал браслет WSOP в 2011 году, став победителем турнира по семикарточному Стаду. Всего же за карьеру в живых ивентах покерист сумел заработать почти 9,5 миллиона долларов.