Локдаун накриває Чехію! Велика серія турнірів у Празі скасована через ковід

European Poker Tour не пройде в Празі цього року через епідемію ковіда / Фото: Pokeroff

На початку тижня завершилася Світова серія покеру, яка проходила у Лас-Вегасі. Найкращі покеристи світу розіграли 88 золотих браслетів в офлайні.

Це була перша WSOP після старту пандемії коронавірусу, яка пройшла в "живому" режимі. Все завдяки тому, що організатори вирішили пускати на серію лише вакцинованих.

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Щоправда, не скрізь турніри покеру проходять за сценарієм. Так, днями стало відомо, що серія European Poker Tour (ЕРТ), яка мала пройти в столиці Чехії в Празі, буде перенесено на наступний рік.

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Спочатку турніри мали пройти з 8 по 19 грудня, проте уряд Чехії ввів антиковідні обмеження через сплеск захворюваності на коронавірус.

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На цей момент у країні щодня заражається близько 16 тисяч людина, тому Чехія оголосила про запровадження надзвичайного стану. Організатори випустили таку заяву:

"Ми розуміємо, що це новина для наших гравців, що розчаровує, але нам необхідно дотримуватися вказівок уряду. Здоров'я і безпека наших співробітників і гравців є головним пріоритетом. Ми постараємося провести EPT в Празі, коли це буде безпечно".

При цьому варто зазначити, що в іншому чеському місті Розвадов минулих вихідних стартувала серія WSOP Europe, яка триватиме до 8 грудня. Поки про можливе скасування турнірів нічого не відомо, всі 15 івентів мають пройти за розкладом.