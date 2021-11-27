27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
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Зальцбург --
Севілья --
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Локдаун накриває Чехію! Велика серія турнірів у Празі скасована через ковід

Анатолій Дерека
27 листопада, 17:30
Пандемія коронавірусу змусила організаторів EPT у столиці Чехії перенести грандіозну покерну серію на наступний рік

European Poker Tour не пройде в Празі цього року через епідемію ковіда / Фото: Pokeroff

На початку тижня завершилася Світова серія покеру, яка проходила у Лас-Вегасі. Найкращі покеристи світу розіграли 88 золотих браслетів в офлайні.

Це була перша WSOP після старту пандемії коронавірусу, яка пройшла в "живому" режимі. Все завдяки тому, що організатори вирішили пускати на серію лише вакцинованих.

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Щоправда, не скрізь турніри покеру проходять за сценарієм. Так, днями стало відомо, що серія European Poker Tour (ЕРТ), яка мала пройти в столиці Чехії в Празі, буде перенесено на наступний рік.

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Спочатку турніри мали пройти з 8 по 19 грудня, проте уряд Чехії ввів антиковідні обмеження через сплеск захворюваності на коронавірус.

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На цей момент у країні щодня заражається близько 16 тисяч людина, тому Чехія оголосила про запровадження надзвичайного стану. Організатори випустили таку заяву:

"Ми розуміємо, що це новина для наших гравців, що розчаровує, але нам необхідно дотримуватися вказівок уряду. Здоров'я і безпека наших співробітників і гравців є головним пріоритетом. Ми постараємося провести EPT в Празі, коли це буде безпечно".

При цьому варто зазначити, що в іншому чеському місті Розвадов минулих вихідних стартувала серія WSOP Europe, яка триватиме до 8 грудня. Поки про можливе скасування турнірів нічого не відомо, всі 15 івентів мають пройти за розкладом.