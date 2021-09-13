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Легендарний Негреану виграв другий турнір після восьмирічної паузи без перемог

Анатолій Дерека
13 вересня, 14:35
Канадець не перемагав в турнірах вісім років, проте за останні два місяці зумів двічі тріумфувати в Лас-Вегасі

Даніель Негреану виграв івент Poker Masters / Фото: Pokernews

Минулого тижня стартував нова серія турнірів серед хайролерів Poker Masters. Найкращі гравці світу зіграють 12 івентів в Лас-Вегасі, щоб визначити нового власника фіолетового піджака.

Вчора вночі завершився п'ятий івент серії. На нього зареєструвалося 66 гравців, які не пошкодували по 10 тисяч доларів бай-іну.

До фінального столу дійшли шестеро американців, яким компанію розбавив канадець Даніель Негреану. І саме PokerKid тріумфував в даному івенті!

Даніель Негреану – легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Даніель дійшов до хедз-апу, де мав приблизно рівний стек з Ніком Петраджело. Суперники йшли рівно, поки одна з роздач вивела Негреану в явні лідери.

Отримавши , Даніель непогано роздяг Ніка, у якого були . Туз на флопі лише допоміг Негреану натиснути на Петраджело, який сподівався на свою пару тузів. І все ж карти на столі принесли виграш канадцеві.

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В останній роздачі канадець отримав пару тузів і він зумів вивести суперника в олл-ін з одномасними QT. В результаті флоп, терн і рівер подарували Негреану довгоочікувану перемогу.

Даніель очолив лідерборд Poker Masters, який формується за підсумками 12-ти турнірів. Як зізнається сам покерист, перемога в серії є для нього бажаною метою.

"Poker Master дуже багато значить для мене. Я пам'ятаю першу серію Poker Masters, де я зловив себе на думці: "Боже, ці хлопці за столами грають краще за мене!"

Тоді мені довелося повернутися в "лабораторію" і почати працювати. Я впевнений, що можу виграти цей піджак. Все добре складається для мене".

Результати фінального столу Poker Masters Event #5:

  1. Даніель Негреану – 178,2 тис. доларів
  2. Нік Петраджело – 132 тис. доларів
  3. Вікентій Шегай – 85,8 тис. доларів
  4. Джейк Деніелс – 66 тис. доларів
  5. Джеффрі Трюдо – 52,8 тис. доларів
  6. Баррі Хаттер – 39,6 тис. доларів
  7. Джастін Саліба – 33 тис. доларів

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