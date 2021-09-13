Легендарный Негреану выиграл второй турнир после восьмилетней паузы без побед

Даниэль Негреану выиграл ивент Poker Masters / Фото: Pokernews

На прошлой неделе стартовал новая серия турниров среди хайроллеров Poker Masters. Лучшие игроки мира сыграют 12 ивентов в Лас-Вегасе, чтобы определить нового владельца фиолетового пиджака.

Вчера ночью завершился пятіый ивент серии. На него зарегистрировалось 66 игроков, которые не пожалели по 10 тысяч долларов бай-ина.

До финального стола дошли шестеро американцев, которым компанию разбавил канадец Даниэль Негреану. И именно PokerKid триумфовал в данном ивенте!

Даниэль Негреану – легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Даниэль дошел до хедз-апа, где имел примерно равный стек с Ником Петраджело. Соперники шли ровно, пока одна из раздач не вывела Негреану в явные лидеры.

Получив , Даниэль неплохо раздел Ника, у которого были . Туз на флоп лишь помог Негреану надавить на Петраджело, который надеялся на свою пару тузов. И все же карты на столе принесли выигрыш канадцу.

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В последней раздаче канадец получил пару тузов и он сумел вывести соперника в олл-ин с одномастными QT. В итоге флоп, терн и ривер подарили Негреану долгожданную победу.

Даниэль возглавил лидерборд Poker Masters, который формируется по итогам 12-ти турниров. Как признается сам покерист, победа в серии является для него желанной целью.

"Poker Master очень много значит для меня. Я помню первую серию Poker Masters, где я словил себя на мысли: "Боже, эти парни за столами играют лучше меня!" Тогда мне пришлось вернуться в "лабораторию" и начать работать. Я уверен, что могу выиграть этот пиджак. Все хорошо складывается для меня".

Результаты финального стола Poker Masters Event #5: