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25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
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Легендарный Негреану выиграл второй турнир после восьмилетней паузы без побед

Анатолий Дерека
13 сентября, 14:35
Канадец не побеждал в турнирах восемь лет, однако за последние два месяца сумел дважды триумфовать в Лас-Вегасе

Даниэль Негреану выиграл ивент Poker Masters / Фото: Pokernews

На прошлой неделе стартовал новая серия турниров среди хайроллеров Poker Masters. Лучшие игроки мира сыграют 12 ивентов в Лас-Вегасе, чтобы определить нового владельца фиолетового пиджака.

Вчера ночью завершился пятіый ивент серии. На него зарегистрировалось 66 игроков, которые не пожалели по 10 тысяч долларов бай-ина.

До финального стола дошли шестеро американцев, которым компанию разбавил канадец Даниэль Негреану. И именно PokerKid триумфовал в данном ивенте!

Даниэль Негреану – легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Даниэль дошел до хедз-апа, где имел примерно равный стек с Ником Петраджело. Соперники шли ровно, пока одна из раздач не вывела Негреану в явные лидеры.

Получив , Даниэль неплохо раздел Ника, у которого были . Туз на флоп лишь помог Негреану надавить на Петраджело, который надеялся на свою пару тузов. И все же карты на столе принесли выигрыш канадцу.

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В последней раздаче канадец получил пару тузов и он сумел вывести соперника в олл-ин с одномастными QT. В итоге флоп, терн и ривер подарили Негреану долгожданную победу.

Даниэль возглавил лидерборд Poker Masters, который формируется по итогам 12-ти турниров. Как признается сам покерист, победа в серии является для него желанной целью.

"Poker Master очень много значит для меня. Я помню первую серию Poker Masters, где я словил себя на мысли: "Боже, эти парни за столами играют лучше меня!"

Тогда мне пришлось вернуться в "лабораторию" и начать работать. Я уверен, что могу выиграть этот пиджак. Все хорошо складывается для меня".

Результаты финального стола Poker Masters Event #5:

  1. Даниэль Негреану – 178,2 тыс. долларов
  2. Ник Петраджело – 132 тыс. долларов
  3. Викентий Шегал – 85,8 тыс. долларов
  4. Джейк Дэниелс – 66 тыс. долларов
  5. Джеффри Трюдо – 52,8 тыс. долларов
  6. Барри Хаттер – 39,6 тыс. долларов
  7. Джастин Салиба – 33 тыс. долларов

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