Лас-Вегас, тремти! Троє українців залишаються у перегонах за перемогою на головному турнірі року

Олексій Кравчук (згори) та Павло Векслер (знизу) прагнуть здобути перемогу на Головній події WSOP

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці світу з'їхалися до Лас-Вегасу, щоб розіграти 88 золотих браслетів.

На сьогоднішній день вже розіграли 67 титулів, а 4 листопада стартувала Головна подія WSOP. На неї зареєструвалося аж 6650 учасників, а у призи потрапила тисяча гравців.

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Цієї ночі добіг кінця Day 4, в який перейшли 292 учасники. Серед них виявилося одразу четверо українців. Вище за всіх йде Денис Придвор, який має 95-ий за розміром стек.

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Крім того, Павло Векслер йде на 174 місці, а Олексій Кравчук посідає 254 місце. Чіплідером турніру став іспанець Рамон Колільяс, який за свою нетривалу кар'єру жодного разу не вигравав браслет, але вже чотири рази потрапляв у призи на WSOP.

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Зазначимо, що четверте місце поки що займає титулований британець Стівен Чидвік. Також у гонці ще залишаються двоє екс-переможців Main Event WSOP – Кі Нгуєн (144 місце) та Кріс Манімейкер (225 місце). Фінал івента запланований на 17 листопада.