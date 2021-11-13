13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Лас-Вегас, тремти! Троє українців залишаються у перегонах за перемогою на головному турнірі року

Анатолій Дерека
13 листопада, 17:10
Вже відбулося чотири ігрові дні на Головній події WSOP, а за головний приз продовжують боротьбу 292 учасники

Олексій Кравчук (згори) та Павло Векслер (знизу) прагнуть здобути перемогу на Головній події WSOP

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці світу з'їхалися до Лас-Вегасу, щоб розіграти 88 золотих браслетів.

На сьогоднішній день вже розіграли 67 титулів, а 4 листопада стартувала Головна подія WSOP. На неї зареєструвалося аж 6650 учасників, а у призи потрапила тисяча гравців.

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Цієї ночі добіг кінця Day 4, в який перейшли 292 учасники. Серед них виявилося одразу четверо українців. Вище за всіх йде Денис Придвор, який має 95-ий за розміром стек.

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Крім того, Павло Векслер йде на 174 місці, а Олексій Кравчук посідає 254 місце. Чіплідером турніру став іспанець Рамон Колільяс, який за свою нетривалу кар'єру жодного разу не вигравав браслет, але вже чотири рази потрапляв у призи на WSOP.

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Зазначимо, що четверте місце поки що займає титулований британець Стівен Чидвік. Також у гонці ще залишаються двоє екс-переможців Main Event WSOP – Кі Нгуєн (144 місце) та Кріс Манімейкер (225 місце). Фінал івента запланований на 17 листопада.