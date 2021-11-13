Лас-Вегас, трепещи! Трое украинцев остаются в гонке за победой на главном турнире года

Алексей Кравчук (сверху) и Павел Векслер (снизу) стремятся добыть победу на Главном событии WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки мира съехались в Лас-Вегас, чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

К сегодняшнему дню уже разыграли 67 титулов, а 4 ноября стартовало Главное событие WSOP. На него зарегистрировалось аж 6650 участников, а в призы попала тысяча игроков.

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Этой ночью подошел к концу Day 4, в который перешли 292 участника. Среди них оказалось сразу четверо украинцев. Выше всех идет Денис Придвор, имеющий 95-ый по размеру стек.

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Кроме того, Павел Векслер идет на 174 месте, а Алексей Кравчук занимает 254 место. Чиплидером же турнира стал испанец Рамон Колильяс, который за свою непродолжительную карьеру ни разу не выигрывал браслет, но уже четырежды попадал в призы на WSOP.

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Отметим, что четвертое место пока занимает титулованный британец Стивен Чидвик. Также в гонке еще остаются двое экс-победителей Main Event WSOP – Ки Нгуен (144 место) и Крис Манимейкер (225 место). Финал ивента запланирован на 17 ноября.