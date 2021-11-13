13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Лас-Вегас, трепещи! Трое украинцев остаются в гонке за победой на главном турнире года

Анатолий Дерека
13 ноября, 17:10
Уже состоялось четыре игровых дня на Главном событии WSOP, а за главный приз продолжают борьбу 292 участника

Алексей Кравчук (сверху) и Павел Векслер (снизу) стремятся добыть победу на Главном событии WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки мира съехались в Лас-Вегас, чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

К сегодняшнему дню уже разыграли 67 титулов, а 4 ноября стартовало Главное событие WSOP. На него зарегистрировалось аж 6650 участников, а в призы попала тысяча игроков.

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Этой ночью подошел к концу Day 4, в который перешли 292 участника. Среди них оказалось сразу четверо украинцев. Выше всех идет Денис Придвор, имеющий 95-ый по размеру стек.

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Кроме того, Павел Векслер идет на 174 месте, а Алексей Кравчук занимает 254 место. Чиплидером же турнира стал испанец Рамон Колильяс, который за свою непродолжительную карьеру ни разу не выигрывал браслет, но уже четырежды попадал в призы на WSOP.

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Отметим, что четвертое место пока занимает титулованный британец Стивен Чидвик. Также в гонке еще остаются двое экс-победителей Main Event WSOP – Ки Нгуен (144 место) и Крис Манимейкер (225 место). Финал ивента запланирован на 17 ноября.