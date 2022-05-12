Ірландський гравець у покер зібрав понад 100 тисяч доларів для потреб України

Фергал Нілон допомагає Україні

Весь цивілізований світ згуртувався навколо підтримки України, яка сміливо протистоїть російським фашистам у жорстокій війні. Спортсмени – не виняток.

Активну допомогу нашій країні надає колишній покерист Фергал Нілон. Ірландець створив благодійний фонд Rapid Response Ukraine з метою зібрати та скерувати кошти на медичну допомогу українцям.

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До проєкту приєдналося покерне ком'юніті, зокрема й один із найуспішніших гравців в історії Стів О'Двайєр, а також найкращий покерист України Євген Качалов. У результаті Нілону вдалося зібрати вже понад 100 тисяч доларів.

Колишній покерист звітував про підсумки роботи. В Україну вже доставлено сім машин із найнеобхіднішими ліками для польових шпиталів. Ірландець продовжить допомагати нашій країні. При цьому Фергал висловив сподівання, що війна закінчиться вже найближчим часом.

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Зазначимо, що раніше російський коментатор та покерист Михайло Сьомін виграв на стримах 29,3 тисяч доларів. Близько 30% від них гравець надішле на гуманітарні потреби українців.