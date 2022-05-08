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Як допомогти українській армії? Порада від успішного гравця

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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8 травня, 15:48
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Український покерист Денис Чуфарін закликає інвестувати у військові облігації, щоб допомогти ЗСУ у війні проти фашистів
Денис Чуфарін допомагає українській армії
Денис Чуфарін допомагає українській армії

Українські спортсмени згуртувалися навколо своєї країни у бажанні допомогти у війні з Росією. Хтось вступає до лав ЗСУ чи територіальної оборони, інші ж допомагають на гуманітарному фронті.

Не залишився осторонь і один із найкращих покеристів України Денис Чуфарін. На своїй сторінці в Instagram гравець під ніком santazzzua розповів, як допомогти українським військовим.

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"З початку війни я перераховував гроші на потреби ЗСУ, спецфондів, а також персонально людям, яким це було потрібно. Зараз я знайшов ще один цікавий спосіб – військові облігації. Це додаткова можливість підтримати нашу країну та стати інвестором. Умови для інвестування максимально прості:

  • можливість покупки від одного цінного паперу (вартість однієї облігації – 1000 грн)
  • не потрібне підтвердження джерела доходу
  • відсутність податку на прибуток та військового збору
  • прибуток до 10-11% річних без націнок.

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Облігації можна придбати не лише у банках, а й у деяких фондах та інвестиційних компаніях. Останні два варіанти цікавіші: мінімального обсягу цінних паперів не встановлено і відсутня комерційна комісія з таких операцій.

На мою думку, ідея допомагати країні в такий спосіб виглядає цікаво. Це і інвестиція в Україну під час війни, і прибуток інвестору у вигляді річних відсотків" .

Зазначимо, що емітентом військових облігацій є держава України від імені Міністерства фінансів. Вони відрізняються від звичайних облігацій внутрішньої держпозики наявністю цільового призначення.

В даному випадку – для потреб Збройних сил України. Військові облігації можна придбати у гривні, а також доларах США та євро. Раніше ми розповідали, як допомогти державі через військові облігації.

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