Російський коментатор зібрав 9 тисяч доларів на допомогу українським біженцям

Гравець у покер Михайло Сьомін вирішив допомогти громадянам України, які постраждали від агресії армії його країни

Михайло Сьомін - гравець у покер із Росії

Під час війни Росії з Україною нашу країну підтримує весь цивілізований світ. Знаменитості допомагають нашим громадянам та армії усілякими способами, збираючи гроші на благодійність.

Цікаво, що навіть деякі росіяни виявляють бажання допомогти українцям, які страждають від фашизму з боку армії РФ. Один з них – покерист з Росії Михайло Сьомін.

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Гравець та коментатор взяв участь у покерному марафоні, який тривав два тижні. Він був присвячений збору коштів для благодійного фонду Emergency Response Fund for Ukraine.

Михайло звітував про успіхи на своїй сторінці в Instagram. Покерист відіграв 300 турнірів і 40 разів потрапляв до ITM, а також здійснив чимало нокаутів. Усього Сьомін виграв 29,3 тисячі доларів.

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Із них росіянин 30% відправив на рахунок фонду. Таким чином, Сьомін зібрав 8,7 тисячі доларів для гуманітарної допомоги українцям, які залишилися без дому через війну з Росією.

Зазначимо, що фонд Emergency Response Fund for Ukraine був заснований найуспішнішим українським покеристом Євгеном Качаловим, а також Лукою Пагано у співпраці з Фондом короля Бодуена США.