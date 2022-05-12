Ирландский игрок в покер собрал более 100 тысяч долларов для нужд Украины

Фергал Нилон помогает Украине

Весь цивилизованный мир сплотился вокруг поддержки Украине, которая отважно противостоит российским фашистам в жестокой войне. Спортсмены – не исключение.

Активную помощь нашей стране оказывает бывший покерист Фергал Нилон. Ирландец создал благотворительный фонд Rapid Response Ukraine с целью собрать и направить средства на медицинскую помощь украинцам.

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К проекту подключилось покерное комьюнити, в том числе один из самых успешных игроков в истории Стив О'Двайер, а также лучший покерист Украины Евгений Качалов. В итоге Нилону удалось собрать уже более 100 тысяч долларов.

Экс-покерист отчитался об итогах работы. В Украину уже доставлено семь машин с самыми необходимыми лекарствами для полевых госпиталей. Ирландец продолжит помогать нашей стране. При этом Фергал выразил надежду, что война прекратится уже в ближайшее время.

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Отметим, что ранее российский комментатор и покерист Михаил Семин выиграл на стримах 29,3 тысячи долларов. Около 30% от них игрок отправит на гуманитарные нужды украинцев.