Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Как помочь украинской армии? Совет от успешного игрока

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 мая, 15:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский покерист Денис Чуфарин призывает инвестировать в военные облигации, чтобы помочь ВСУ в войне против фашистов
Денис Чуфарин помогает украинской армии
Денис Чуфарин помогает украинской армии

Украинские спортсмены сплотились вокруг своей страны в желании помочь в войне с Россией. Кто-то вступает в ряды ВСУ или территориальной обороны, другие же помогают на гуманитарном фронте.

Не остался в стороне и один из лучших покеристов Украины Денис Чуфарин. На своей страничке в Instagram игрок под ником santazzzua рассказал, как помочь украинским военным.

Реклама

"С начала войны я перечислял деньги на нужды ВСУ, спецфондам, а также персонально людям, которым это было нужно. Сейчас я нашел еще один интересный способ – военные облигации. Это дополнительная возможность поддержать нашу страну и стать инвестором. Условия для инвестирования максимально простые:

  • возможность покупки от одной ценной бумаги (стоимость одной облигации – 1000 грн)
  • не требуется подтверждение источника дохода
  • отсутствие налога на прибыль и военного сбора
  • прибыль до 10-11% годовых без наценок.

Читайте также: Российский комментатор собрал 9 тысяч долларов на помощь украинским беженцам

Облигации можно приобрести не только в банках, а и в некоторых фондах и инвестиционных компаниях. Последние два варианта интереснее: минимальный объем ценных бумаг не установлен и отсутствует коммерческая комиссия по таким операциям.

По моему мнению, идея помогать стране таким образом выглядит интересно. Это и иінвестиция в Украину во время войны, и прибыль инвестору в виде годовых процентов".

Отметим, что эмитентом военных облигаций является государство Украина в лице Министерства финансов. Они отличаются от обычных облигаций внутреннего госзайма наличием целевого назначения.

В данном случае – для нужд Вооруженных сил Украины. Военные облигации можно приобрести в гривне, а также долларах США и евро. Ранее мы рассказывали, как помочь государству через военные облигации.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять