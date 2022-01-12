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Добре, що не у Криму. Велику серію турнірів перенесли з Балі до Росії

Андрій Трофімов
12 січня, 21:05
Гаряча серія покеру Triton Super High Roller пройде в Сочі з 1 по 6 березня. Організатори змушені були скасувати турніри в Індонезії через пандемію коронавірусу

Triton Super High Roller Series призначена на весну / Фото: Pokernews

17 лютого на Балі мала повернутися велика покерна серія Triton Super High Roller. Втім, пандемія коронавірусу внесла свої корективи.

Індонезія запровадила суворе обмеження на в'їзд іноземних громадян, внаслідок чого організаторам довелося змістити серію на невизначений строк. Тим не менш, Triton Poker знайшли можливість провести серію в іншому місці.

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Організатори оголосили, що турніри відбудуться у російському Сочі з 1 по 6 березня. Щоправда, замість 11 івентів Triton Poker складатиметься з чотирьох. Розклад такий:

ДАТА ТУРНІР БАЙ-ІН
1 березняNLH 8-Max50 000 доларів
2 березняNLH 6-Max100 000 доларів
4 березняShort Deck75 000 доларів
5 березняShort Deck125 000 доларів

Всі івенти будуть показані у прямій трансляції на YouTube та Twitch каналах серії. Також одразу після цього у Сочі стартує ще одна серія хайролерів Super High Roller Bowl, призначена на 6-14 березня.