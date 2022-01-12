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Хорошо, что не в Крыму. Крупную серию турниров перенесли с Бали в Россию

Андрей Трофимов
12 января, 21:05
Горячая покерная серия Triton Super High Roller пройдет в Сочи с 1 по 6 марта. Организаторы вынуждены были отменить турниры в Индонезии из-за пандемии коронавируса

Triton Super High Roller Series назначена на весну / Фото: Pokernews

17 февраля на Бали должна была вернуться крупная покерная серия Triton Super High Roller. Впрочем, пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Индонезия ввела строгое ограничение на въезд иностранных граждан, из-за чего организаторам пришлось сместить серию на неопределенный срок. Тем не менее, Triton Poker нашли возможность для проведения серии в другом месте.

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Организаторы объявили, что турниры пройдут в российском Сочи с 1 по 6 марта. Правда, вместо 11 ивентов Triton Poker будет состоять из четырех. Расписание следующее:

ДАТАТУРНИРБАЙ-ИН
1 мартаNLH 8-Max50 000 долларов
2 мартаNLH 6-Max100 000 долларов
4 мартаShort Deck75 000 долларов
5 мартаShort Deck125 000 долларов

Все ивенты будут показаны в прямой трансляции на YouTube и Twitch каналах серии. Также сразу после этого в Сочи стартует еще одна серия хайроллеров Super High Roller Bowl, назначенная на 6-14 марта.