3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Фламінго залишає Лас-Вегас. Епатажний заклад закривається через коронавірус

Анатолій Дерека
30 листопада, 21:15
Казино Flamingo з гламурними рожевими столами припинило працювати наприкінці вересня через WSOP, однак у листопаді так і не повернулося до функціонування

Казино Flamingo припиняє свою діяльність / Фото: Cardschat

Минулого тижня у Лас-Вегасі завершилася Світова серія покеру. Це була остання WSOP, яка відбулася в казино Rio. Заклад приймав турніри з 2005 року.

На час цієї серії закривали інші заклади компанії-власника. Caesars Entertainment оскільки для Rio не вистачало дилерів. Так, на якийсь час призупинили роботу казино Bally's та Flamingo.

Реклама

Спочатку очікувалося, що заклади продовжать свою роботу наступного дня після фінального дня WSOP. Однак у середу, 24 листопада, відкрився лише Bally's.

Читайте також: Казино Вашингтона скасувало турніри Світового туру покеру через пандемію коронавірусу

Реклама

Пізніше представник Caesars Entertainment пізніше оголосив про остаточне закриття Flamingo. Заклад було збудовано у 1946 році, але реконструйовано у 1993 році. Столи покеру в ньому були оформлені з рожевого матеріалу в тематику "фламінго".

Зазначимо, що від початку пандемії коронавірусу в Лас-Вегасі закрилося чимало гральних закладів. Наприклад, за останній рік припинили своє існування Linq, Planet Hollywood, Mirage, Binion&s, Palace Station та Green Valley Ranch.