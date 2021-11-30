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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Фламинго покидает Лас-Вегас. Эпатажное заведение закрывается из-за коронавируса

Анатолий Дерека
30 ноября, 21:15
Казино Flamingo с гламурными розовыми столами прекратило работать в конце сентября из-за WSOP, однако в ноябре так и не вернулось к функционированию

Казино Flamingo прекращает свою деятельность / Фото: Cardschat

На прошлой неделе в Лас-Вегасе завершилась Мировая серия покера. Это была последняя WSOP, которая прошла в казино Rio. Заведение принимало турниры с 2005 года.

На время этой серии закрывали и другие заведения компании-владельца Caesars Entertainment, поскольку для Rio не хватало дилеров. Так, на время приостановили работу казино Bally's и Flamingo.

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Изначально ожидалось, что заведения продолжат свою работу на следующий день после финального дня WSOP. Однако в среду, 24 ноября, открылся лишь Bally's.

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Позже представитель Caesars Entertainment позже объявил об окончательном закрытии Flamingo. Заведение было построено в 1946 году, но реконструировано в 1993 году. Покерные столы в нем были оформлены из розового войлока в тематику "фламинго".

Отметим, что с начала пандемии коронавируса в Лас-Вегасе закрылось немало игорных заведений. К примеру, за последний год прекратили свое существование Linq, Planet Hollywood, Mirage, Binion's, Palace Station и Green Valley Ranch.