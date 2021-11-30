Фламинго покидает Лас-Вегас. Эпатажное заведение закрывается из-за коронавируса

Казино Flamingo прекращает свою деятельность / Фото: Cardschat

На прошлой неделе в Лас-Вегасе завершилась Мировая серия покера. Это была последняя WSOP, которая прошла в казино Rio. Заведение принимало турниры с 2005 года.

На время этой серии закрывали и другие заведения компании-владельца Caesars Entertainment, поскольку для Rio не хватало дилеров. Так, на время приостановили работу казино Bally's и Flamingo.

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Изначально ожидалось, что заведения продолжат свою работу на следующий день после финального дня WSOP. Однако в среду, 24 ноября, открылся лишь Bally's.

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Позже представитель Caesars Entertainment позже объявил об окончательном закрытии Flamingo. Заведение было построено в 1946 году, но реконструировано в 1993 году. Покерные столы в нем были оформлены из розового войлока в тематику "фламинго".

Отметим, что с начала пандемии коронавируса в Лас-Вегасе закрылось немало игорных заведений. К примеру, за последний год прекратили свое существование Linq, Planet Hollywood, Mirage, Binion's, Palace Station и Green Valley Ranch.