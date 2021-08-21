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Казино Вашингтона отменило турниры Мирового покерного тура из-за пандемии коронавируса

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
21 августа, 20:45
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Maryland Live отказалось проводить серию турниров WPT из-за быстрого распространения ковида штамма "Дельта" в стране
Maryland Live отказалось от проведения серии WPT
Maryland Live отказалось от проведения серии WPT / Фото: Cardschat

С 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе пройдет Мировая серия покера в режиме офлайн.

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Это будет первая WSOP в живом режиме с начала пандемии коронавируса. Также осенью в США должны пройти турниры WPT (World Poker Tour), однако некоторые ивенты все же будут перенесены.

Казино Maryland Live в пригороде Вашингтона объявило, что серия турниров тура перенесена из-за распространения ковида. Заведение решило, что лучший способ действий против пандемии – отложить мероприятие.

Хозяева намерены посмотреть, как можно бороться с коронавирусом в покер-румах. Дата переноса не назначена, но заведение предвкушает проведение мероприятия в скором времени.

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Серия турниров в Maryland Live должна была пройти с 15 по 28 сентября, а Главное событие с бай-ином 3500 долларов должно было стартовать 24 сентября.

К слову, некоторые игроки получили уже билеты на серию через сателлиты, однако им организаторы вернут деньги. Вместо этого казино проведет свои турниры в покер-руме в те же даты, однако они не будут частью World Poker Tour.

Примеру Maryland Live последовало и казино BestBet Scramble в Джексонвилле. Мероприятия WPT в нем должны были пройти в конце августа, однако из-за распространения "Дельта"-штамма ковида серию перенесли на более поздний срок.

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