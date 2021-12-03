3 грудня 17:00
Шахтар 6
Львів 1
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Фінське приниження! Ідеальний блеф від українця, який допоміг йому виграти золотий браслет (фото)

Анатолій Дерека
3 грудня, 17:50
Андрій Любовецький показав майстер-клас, як на рівері забрати банк без готової комбінації

Андрій Любовецький виграв золотий браслет WSOPE / Фото: Pokernews

Вчора українець Андрій Любовецький став переможцем турніру хайролерів на WSOP Europe. Для нашої країни це восьмий золотий браслет на Світовій серії покеру в історії.

Наш співвітчизник розпочинав фіналку з найменшим стеком, проте зумів двічі подвоїтися і до 5-макс вийшов у лідери. Усього ж із семи опонентів за фінальним столом Андрій зумів особисто вибити п'ятьох.

Реклама

Читайте також: Гравець із Фінляндії звинуватив футболку у програші на WSOPE

У грі було кілька роздач, які дуже допомогли Любовецькому. В одній із них він показав неймовірний скілл і майстерно заблефував свого опонента Йоні Йоукімайнена.

Рука Любовецького: 5♥️4♠️
Рука Йоукімайнена: 8♦️6♦️

Реклама

На префлопі фін із маленьким блайндом зрівнює ставку з Андрієм, українець чек.

Флоп: J♦️7♦️6♥️

Реклама

Йоукімайнен отримує слабку пару та флещ-дро, тоді як у Андрія стріт-дро. Фін робить ставку 1 ВБ, Любовецький колл.

Терн: 7♥️

Шанси Йоні збільшуються. Він вирішує робити чек, але Любовецький ставить 75% стека (3,75 ВБ), фін підтримує.

Рівер: 9♥️

Йоукімайнен отримує виграшну комбінацію та робить чек. Андрій ставить 80% стеку (5,55 ВБ) і Йоні вирішує пасувати. Це дозволяє Андрію забрати банк у 18 ВБ та вийти у явні лідери.

Зазначимо, що Любовецький є гравцем збірної України зі спортивного покеру, з якою у 2019 та 2020 роках став чемпіоном світу на Кубку Націй. Усього в живих турнірах уродженець Хмельницького заробив понад 700 тисяч доларів.