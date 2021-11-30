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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

У всьому винна футболка? Гравець із Фінляндії вкотре облажався на Світовій серії покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
30 листопада, 14:25
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Йоні Йоукімайнен фінішував другим на івенті WSOP Europe, а причину поразки знайшов у своїй футболці з двома паличками
Йоні Йоукімайнен ніяк не може виграти браслет WSOP
Йоні Йоукімайнен ніяк не може виграти браслет WSOP

Минулими вихідними у чеському Розвадові стартувала Світова серія покеру Європи. Організатори окреслили 15 турнірів, у яких розіграють золоті браслети. Не заважає проведенню серії та локдаун у Чехії.

Сьогодні вночі завершився сьомий івент Омаха PLO з бай-іном 5 тисяч євро. На турнір зареєструвалося 184 гравці, а в ITM потрапили одразу двоє українців. Денис Федоренко виявився 36-им, а Андрій Любовецький завершив на 60 місці.

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Переможцем став данець Максиміліан Клостермаєр. Покерист впевнено пройшов фінальну дистанцію та здолав у хедз-апі фіна Йоні Йоукімайнена. Це вже другий браслет у кар'єрі данця, перший йому також підкорився в Омаху два роки тому.

А ось для гравця з Фінляндії це вже 19-те попадання у призи на турнірах WSOP за весь час, проте браслет Йоні так і не здобув. Після поразки у дуелі Йоукімайнен дав інтерв'ю, в якому знайшов причину своєї поразки.

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"Думаю, футболка була знаком. Перший браслет доведеться почекати, але все гаразд. Далі граємо €25K NLH Platinum High Roller".

Забавно, що Йоні не лише посів друге місце у цій футболці, а й те, що у новому турнірі хайролерів фін йде на 11 місці. Як тут не повірити в карму?

Результати фінального столу WSOPE #7 5K Pot Limit Omaha:

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  1. Максиміліан Клостермаєр – 204 тис. євро
  2. Йоні Йоукімайнен – 126 тис. євро
  3. Ерманно Ді Нікола – 88,5 тис. євро
  4. Армандо Д'Аванцо – 63,6 тис. євро
  5. Нікола Мінков – 46,8 тис. євро
  6. Ярослав Петер – 35,3 тис. євро
  7. Василь Медаров – 27,3 тис. євро
  8. Веселін Каракітуков – 21,6 тис. євро

покерWSOPWSOP Europe
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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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