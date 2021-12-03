Финское унижение! Идеальный блеф от украинца, который помог ему выиграть золотой браслет (фото)

Андрей Любовецкий выиграл золотой браслет WSOPE / Фото: Pokernews

Вчера украинец Андрей Любовецкий стал победителем турнира хайроллеров на WSOP Europe. Для нашей страны это восьмой золотой браслет на Мировой серии покера в истории.

Наш соотечественник начинал финалку с наименьшим стеком, однако сумел дважды удвоиться и к 5-макс вышел в лидеры. Всего же из семи оппонентов за финальным столом Андрей сумел лично выбить пятерых.

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В игре было несколько раздач, которые сильно помогли Любовецкому. В одной из них он показал невероятный скилл и мастерски заблефовал своего оппонента Йони Йоукимайнена.

Рука Любовецкого: 5♥️4♠️

Рука Йоукимайнена: 8♦️6♦️

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На префлопе финн с маленьким блайндов сравнивает ставку с Андреем, украинец чек.

Флоп: J♦️7♦️6♥️

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Йоукимайнен получает слабую пару и флещ-дро, тогда как у Андрея стрит-дро. Финн делает ставку 1 ББ, Любовецкий колл.

Терн: 7♥️

Шансы Йони повышаются. Он решает делать чек, но Любовецкий ставит 75% стека (3,75 ББ), финн поддерживает.

Ривер: 9♥️

Йоукимайнен получает выигрышную комбинацию и делает чек. Андрей ставит 80% стека (5,55 ББ) и Йони решает пасовать. Это позволяет Андрею забрать банк в 18 ББ и выйти в явные лидеры.

Отметим, что Любовецкий является игроком сборной Украины по спортивному покеру, с которой в 2019 и 2020 годах стал чемпионом мира на Кубке Наций. Всего в живых турнирах уроженец Хмельницкого заработал более 700 тысяч долларов.