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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Во всем виновата футболка? Игрок из Финляндии в очередной раз облажался на Мировой серии покера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
30 ноября, 14:25
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Йони Йоукимайнен финишировал вторым на ивенте WSOP Europe, а причину поражения нашел в своей футболке с двумя палочками
Йони Йоукимайнен никак не может выиграть браслет WSOP
Йони Йоукимайнен никак не может выиграть браслет WSOP

На прошлых выходных в чешском Розвадове стартовала Мировая серия покера Европы. Организаторы наметили 15 турниров, в которых разыграют золотые браслеты. Не мешает проведению серии и локдаун в Чехии.

Сегодня ночью завершился седьмой ивент по Омахе PLO с бай-ином 5 тысяч евро. На турнир зарегистрировалось 184 игрока, а в ITM попали сразу двое украинцев. Денис Федоренко оказался 36-ым, а Андрей Любовецкий завершил на 60 месте.

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Победителем же стал датчанин Максимилиан Клостермайер. Покерист уверенно прошел финальную дистанцию и одолел в хедз-апе финна Йони Йоукимайнена. Это уже второй браслет в карьере датчанина, первый ему также покорился в Омахе два года назад.

А вот для игрока из Финляндии это уже 19-ое попадание в призы на турнирах WSOP за все время, однако браслет Йони так и не добыл. После поражения в дуэли Йоукимайнен дал интервью, в котором нашел причину своего поражения.

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"Думаю, футболка была знаком. Первый браслет придется подождать, но все в порядке. Далее играем €25K NLH Platinum High Roller".

Забавно, что Йони не только занял второе место в этой футболке, но и то, что в новом турнире хайроллеров финн идет на 11 месте. Как тут не поверить в карму?

Результаты финального стола WSOPE #7 5K Pot Limit Omaha:

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  1. Максимилиан Клостермайер – 204 тыс. евро
  2. Йони Йоукимайнен – 126 тыс. евро
  3. Эрманно Ди Никола – 88,5 тыс. евро
  4. Армандо Д'Аванцо – 63,6 тыс. евро
  5. Никола Минков – 46,8 тыс. евро
  6. Ярослав Петер – 35,3 тыс. евро
  7. Васил Медаров – 27,3 тыс. евро
  8. Веселин Каракитуков – 21,6 тыс. евро

покерWSOPWSOP Europe
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10
4
Фил Айви
10
5
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9
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