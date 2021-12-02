Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Казацкий характер! Игрок из Украины выиграл золотой браслет WSOP в безнадежной ситуации

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
2 декабря, 14:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Киевлянин Андрей Любовецкий сенсационно стал победителем Мировой серии покера Европы, которая проходит в чешском Розвадове
Андрей Любовецкий выиграл турнир хайроллеров на WSOP Europe
Андрей Любовецкий выиграл турнир хайроллеров на WSOP Europe / Фото: WSOP

В эти дни в чешском городе Розвадов продолжается Мировая серия покера Европы. Организаторы WSOPE наметили 15 ивентов, в которых разыгрываются золотые браслеты. Проведению серии не мешает даже локдаун в Чехии.

Ночью завершился один из самых дорогих ивентов Platinum High Roller с бай-ином 25 тысяч евро. На турнир зарегистрировалось аж 72 игрока, а до финального стола дошел украинец Андрей Любовецкий.

Реклама

Андрей Любовецкий успешно выступает на WSOP Europe

Шансов на успех у нашего соотечественника было немного, ведь он начинал финалку с наименьшим стеком (12 больших блайндов). Однако покерист показал настоящий характер и уже к 5-макс выбился в лидеры, дважды удачно сделав ставку олл-ин.

Правда, в хедз-ап Андрей вышел с небольшим отставанием от финна Йони Йоукимайнена, но одна из раздач серьезно изменила ход игры.

Реклама

У Андрея на руках были J♣️5♣️, тогда как Йони прилетели A♣️7♣️. На флопе выпадают Т♣️4♦️9♠️, после чего Любовецкий повышает ставки и Йоукимайнен делает колл. На терне К♣️ украинец вновь поднимает и получает колл.

На ривере J♦️ наш земляк получает преимущество. Йони ставит половину своего стека и после долгих раздумий Андрей поддерживает и забирает себе солидный банк. Дальше добить финна было лишь делом техники.

Реклама

"Я пока не осознал, что произошло. Все 12 лет, что я играю в покер, я преследовал одну цель – выиграть браслет WSOP. Думаю, сегодня я играл в свой лучший покер. Я так счастлив, что не могу найти слов".

Отметим, что Любовецкий является игроком сборной Украины по спортивному покеру, с которой в 2020 году стал чемпионом мира на Кубке Наций. Всего в живых турнирах киевлянин заработал более 700 тысяч долларов.

Читайте также: Игрок из Финляндии обвинил футболку в проигрыше на WSOPE

Всего для украинцев это восьмой браслет WSOP в истории. Ранее главная награда Мировой серии покера доставалась Евгению Качалову, Дмитрию Быстровзорову, Игорю Дубинскому, Андрею Держипильскому, Владиславу Мартыненко, а также дважды Алексею Ковальчуку.

Результаты финального стола WSOPE #10 Platinum High Roller :

  1. Андрей Любовецкий – 518,4 тыс. евро
  2. Йони Йоукимайнен – 320,4 тыс. евро
  3. Том-Аксель Беделл – 220,9 тыс. евро
  4. Мартин Кабрел – 157,3 тыс. евро
  5. Джордан Вестморленд – 115,8 тыс. евро
  6. Дидье Рабль – 88,2 тыс. евро
  7. Оле Шемион – 60,6 тыс. евро
  8. Томер Пидун – 57 тыс. евро

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять